Sağlıklı Gıdalara Erişim Eksikliği Kalp Yetmezliğinden Ölüm Riskini Artırabilir

Gıda güvensizliği, yoksulluk ve sosyoekonomik zorluklar nedeniyle sağlıklı gıdaların günlük olarak bulunamaması, bunun da insanların aç kalmalarına veya kalitesi, çeşitliliği ve arzu edilirliği düşük gıdalar yemelerine neden olması anlamına geliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde sağlık çalışanları bir hastayı hastaneye taşıyor, 13 Aralık 2021. (Fotoğraf: Wang Ying/Xinhua)

Gıda güvensizliği, yoksulluk ve sosyoekonomik zorluklar nedeniyle sağlıklı gıdaların günlük olarak bulunamaması, bunun da insanların aç kalmalarına veya kalitesi, çeşitliliği ve arzu edilirliği düşük gıdalar yemelerine neden olması anlamına geliyor.

NEW YORK, 26 Ekim (Xinhua) -- Science Daily internet sitesinin Salı günü bildirdiğine göre, ABD'de yaklaşık 3.000 ilçenin verilerinin incelendiği bir araştırma sonucunda, sağlıklı gıdaya erişim eksikliği ile kalp yetmezliğinden artan ölüm oranları arasında bir bağlantı ortaya çıktı.

Amerikan Kalp Derneği'nin "Circulation: Heart Failure (Dolaşım: Kalp Yetmezliği)" isimli dergisinde yayınlanan bir araştırmaya atıfta bulunan tıp internet sitesindeki haberde, bu arada daha fazla markete ve yerel, sağlıklı gıda kaynaklarına erişimi olan bir yerleşimde yaşamanın, kalp yetmezliğinden ölüm oranının düşük olması ile önemli ölçüde bağlantılı olduğu kaydedildi.

Haberde, "Araştırmacıların ilçeler bazında daha düşük gıda güvensizliği seviyelerinin, kalp yetmezliği nedeniyle ölüm oranlarının daha düşük olmasıyla ilişkili olduğunu bulduğu" kaydedildi.

Haberde gıda güvensizliğinin, yoksulluk ve sosyoekonomik zorluklar nedeniyle sağlıklı gıdaların günlük olarak bulunamaması, bunun da insanların aç kalmalarına veya kalitesi, çeşitliliği ve arzu edilirliği düşük gıdalar yemelerine neden olması anlamına geldiği belirtildi.

Haberde, araştırmanın baş yazarı Keerthi T. Gondiadded'ın "Kalp yetmezliğinden ölümler sosyoekonomik yoksunluk içinde yaşayan topluluklarda artıyor ve daha da önemlisi, beslenmenin kalp yetmezliği ölümlerinde rol oynadığına ve gıda güvensizliğinin bu toplulukta özellikle zararlı olabileceğine inanıyoruz" şeklindeki sözlerine yer verildi.