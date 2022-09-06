Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na 18 Kasım'a kadar başvurulabilecek

Yeşilay tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 6. kez düzenlenen "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması"na 18 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

Yeşilay tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla 6. kez düzenlenen "Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması"na 18 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek.

"Gençlerin gözünden uyuşturucu bağımlılığı" temasıyla düzenlenen yarışmaya, Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler katılabilecek.

Yarışmaya son 12 ayda çekilmiş, kurmaca veya belgesel türündeki filmlerle başvuru yapılabilecek. Kazanan eser sahiplerine toplam 104 bin liralık ödül takdim edilecek. Kurmaca ve belgesel kategorilerinde birinci 18 bin, ikinci 13 bin, üçüncü ise 8 bin lirayla ödüllendirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne değer görülen filmin sahibi 18 bin liranın sahibi olacak.

Yarışma web sitesinde yapılacak oylama sonucu, "Halkın Favorisi Özel Ödülü"nü alacak filmin sahibine 8 bin liralık ödül verilecek.

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Peyami Çelikcan'ın başkanlığındaki jüride, yönetmen Derviş Zaim, senarist Birol Güven, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin ve Mehmet Güleryüz yer alacak.

Her öğrencinin, 30 saniye ile 5 dakika arasında değişen uzunluklarda, en fazla 3 eserle katılabileceği yarışmayla ilgili detaylı bilgiye "kisafilm.yesilay.org.tr" adresinden ulaşılabilir.