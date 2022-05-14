Sağlıkçılar yoğun bakımdaki hastanın 92. doğum gününü kutladı - Haberler

Ordu'da kalp hastası 92 yaşındaki Azmi Öztürk'e, hastanedeki 165 günlük yaşam mücadelesinin ardından yoğun bakım ünitesinde doğum günü sürprizi yapıldı.

Akkuş ilçesinde yaşayan Öztürk, nefes darlığı şikayetiyle 17 Kasım 2021'de Ünye Devlet Hastanesine başvurdu.

Tetkikler sonucu kalp yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu tanısı konulan Öztürk, 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde entübe edilerek tedaviye alındı.

Doktor ve hemşireler, "Azmi amca" diye hitap ettikleri hastanın takibini büyük özveriyle yaptı. Öztürk, yaklaşık 10 gün önce solunum cihazından ayrılarak uyandırıldı. Oksijen desteği devam eden hasta için fizik tedavi programına da başlandı.

Hastane personeli, Öztürk'e 92. yaş günü dolayısıyla sürpriz hazırladı. Hasta yatağının çevresini balonlarla süsleyen sağlıkçılar, Azmi Öztürk ile pasta keserek doğum gününü kutladı.

"Alkışladı, el salladı, yakınlarıyla iletişim kurdu"

Anestezi Uzmanı Dr. Özlem Yadigaroğlu, AA muhabirine, hastayı bir süre uyutarak durumunu takip ettiklerini söyledi.

Öztürk'ü, yaşının ileri olması, kalbi ve akciğerleriyle ilgili problemleri bulunması nedeniyle solunum cihazından ayırmanın çok da kolay olmadığını belirten Yadigaroğlu, 10 gündür hastayı cihazdan ayrı takip ettiklerini aktardı.

Yadigaroğlu, hastanın eve çıkabilmesi hazırlıkları kapsamında bazı cihazların raporlarının hazırlandığını ifade ederek, Öztürk'ü en kısa zamanda da taburcu etmeyi planladıklarını vurguladı.

Öztürk'ün hastane öncesi hayatında da yaşama bağlı ve mutlu olduğunu öğrendiklerini anlatan Yadigaroğlu, "Onun azmi ve gayreti sayesinde de zaten daha başarılı sonuçlar elde ettik. Hem yaşı ileri olup hem de başarılı sonuç elde ettiğimiz nadir hastalarımızdan biri Azmi amca. O yüzden bizi çok mutlu etti." dedi.

Yadigaroğlu, bazı yakınlarının da katılımıyla hastanın doğum gününü kutladıklarını dile getirerek, "Azmi amca da biraz daha uyanıktı. Bize çok uyum gösterdi. Alkışladı, el salladı, yakınlarıyla iletişim kurdu. Bu bizim için güzel bir gelişme oldu. Bu durum hepimizi mutlu etti. Hem yoğun bakım ekibimizin gayretli çalışmaları hem kendi çabalarıyla birlikte güzel sonuçlar elde ettik, gayet mutluyuz." diye konuştu.

"Dedemi tekrardan evine kavuşturacağımız için çok mutluyuz"

Doğum gününe katılan Öztürk'ün torunu Ali Tuncer Gül de yaklaşık 6 ay önce hastaneye yatan dedesini çok iyi gördüklerini söyledi.

Emekleri dolayısıyla tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Gül, "Büyük bir özveriyle çalıştılar. Haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Dedemi tekrardan evine kavuşturacağımız için çok mutluyuz. Bu, sağlık çalışanlarının sayesinde oldu." ifadelerini kullandı.

Başhekim Tamer Kutlu da 92 yaşında solunum cihazına bağlanan hastanın iyileşmesinin kendileri için büyük başarı olduğunu dile getirdi.

Hastanın çok dirençli olduğunu ve kendini bırakmadığını anlatan Kutlu, yoğun bakımdaki personeli de emekleri dolayısıyla tebrik etti.