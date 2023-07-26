Sağlıkçılar masa altında korunup, silah sesleri susunca yaralılara müdahale etmiş (2)
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TUTUKLANDIRize Devlet Hastanesi'nde husumetliler arasında çıkan, aralarında polis, jandarma ve sağlık personelinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Muhammet Sedat Zehir (26), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
TUTUKLANDI
Rize Devlet Hastanesi'nde husumetliler arasında çıkan, aralarında polis, jandarma ve sağlık personelinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Muhammet Sedat Zehir (26), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Can Peçe - Güncel