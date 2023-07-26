Sağlıkçılar masa altında korunup, silah sesleri susunca yaralılara müdahale etmiş (2)

TUTUKLANDIRize Devlet Hastanesi'nde husumetliler arasında çıkan, aralarında polis, jandarma ve sağlık personelinin de bulunduğu 5 kişinin yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Muhammet Sedat Zehir (26), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.