Sağlıkçılar, doktorun öldürülmesini önlüklerini kırmızıya boyayarak protesto etti

EDİRNE'de sağlık çalışanları, Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesini önlüklerini kırmızıya boyararak, protesto etti.

Edirne'de sağlık alanında faaliyet gösteren meslek örgütleri, Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın hasta yakını tarafından silahlı saldırıda öldürülmesini protesto etti. İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelen sağlıkçılar, 1 dakikalık saygı duruşunda bulunurken, bina önüne siyah çelenk bıraktı. Eylemde ayrıca sağlıkçılar, "Dr. Karakaya canını feda etti, biz de önlüklerimizi feda ediyoruz" diyerek, beyaz önlüklerini kırmızıya boyayıp yere attı.

Bugün ve yarın ülke genelinde iş bıraktıklarını dile getiren Pekdemir, "Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir. Bizler bu konuda, yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz. Dr. Ekrem Karakaya'nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.