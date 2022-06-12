Sağlıkçı orkestra ve korosu sahnede - Haberler

TRABZON'da pandemi ile zorlu mücadele veren aralarında doktor, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter, güvenlik ve temizlik görevlilerinden oluşan 110 kişilik ekip, 3 ay boyunca ses, enstrüman ve halk oyunları eğitimleri aldı. Sahneye çıkan, kemençe, saz, ney, kaval, davul, tef ve perküsyon gibi müzik aletleri çalan ekibin solistleri şarkılar seslendirdi, horon ve zeybek gösterileri sundu.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde pandemi döneminin yoğunluğunun sona ermesinin ardından sağlık çalışanlarının motive olması amacıyla başhekimlik tarafından müzik korosu oluşturuldu. Hastanede aralarında doktor, hemşire, sağlık memuru, tıbbi sekreter, güvenlik ve temizlik görevlilerinden oluşan 110 kişilik ekip, 3 ay boyunca ses, enstrüman ve halk oyunları eğitimleri aldı. Gönüllülerden oluşan ekibe, mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında ses ve enstrüman ustaları dersler verdi. Eğitim ve provalarını tamamlayarak KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneye çıkan kemençe, saz, ney, kaval, davul, tef ve perküsyon gibi müzik aletleri çalan ekibin solistleri şarkılar seslendirdi, horon ve zeybek gösterileri sundu.

Müzisyen Engin Ahmet Muhsin ise, "Pandemi sürecinde gerçekten canlarını dişlerine takarak çalışan sağlıkçı arkadaşlarımıza bugün eşlik ettim. Biz ülkemizde en zekilerimizi sağlıkçı yapmışız. Her şeye kısa sürede adapte olabiliyorlar. Ben profesyonel olarak müzikle uğraşıyorum. Ama çalışmalarda gördük ki sağlık çalışanlarımız gerçekten çok marifetliler. Çok çabuk adapte oldular. O yoğunlukta kendilerine hiç vakit ayıramadılar. Pandeminin getirdiği sıkıntıları burada müzikle biraz daha aştılar. Büyük bir rehabilitasyon oldu onlar için. Umarım bir daha salgın bir hastalık yaşamayız" dedi.