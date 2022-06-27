Sağlık Yetkilileri: Çin Halkının Boyu Uzuyor

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan bir yöneticinin Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, yaşları 18 ila 44 arasında değişen Çinlilerin boy uzunluğu 2015-2020 döneminde arttı. Basın toplantısında konuşan Ulusal Sağlık Komisyonu Gıda Güvenliği Standartları, Risk Gözlem ve Değerlendirme Kurumu Başkanı Liu Jinfeng, bu yaş grubundaki erkeklerin boy ortalamasının geçen sürede 1,2 santimetre artarak 169,7 cm'ye, kadınların boy ortalamasının da 0,8 santimetre artarak 158 cm'ye ulaştığını söyledi.

Liu, "Sonuçların değerlendirilmesi, Çin halkının beslenme ve sağlık durumunun geçen yıllarda gelişmeye devam ettiğini ve kırsal bölgeler ile kentler arasındaki eşitsizliğin de kademeli olarak daraldığını ortaya koydu" diye konuştu. Komisyon verileri, gıda alımının artmasıyla birlikte altı yaş ve altındaki çocuklarda 2015'te yüzde 11,3 olarak görülen büyüme bozukluğu oranının 2020'ye gelindiğinde yüzde 5,8'e gerilediğini gösterdi. Ayrıca, yemek pişirmek için kullanılan günlük kişi başı ortalama tuz miktarı da geçtiğimiz senelerde 1,2 gram azalarak 2020'de 9,3 gram seviyesine indi. Komisyonun verdiği bilgiye göre kilo, tansiyon, kan şekeri ve kan yağları gibi sağlık göstergelerini düzenli olarak ölçen insanların oranı da belirgin şekilde yükseldi.

Xinhua / Güncel