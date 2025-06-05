Sağlık ve Spor Etkinlikleri, İstatistikler ve Uluslararası Gelişmeler

Sağlık ve Spor Etkinlikleri, İstatistikler ve Uluslararası Gelişmeler
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılacak. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, para ve banka istatistiklerini açıklayacak. Spor alanında ise Ümit Milli Futbol Takımı, Karadağ ile karşılaşacak ve Fenerbahçe Beko, play-off yarı finaline çıkacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valilik ile Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi inşaat alanını ziyaret edecek, Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılacak.

(Denizli/08.30/09.30/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ??İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Karadağ ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile Fransa, Stuttgart Arena'da karşılaşacak.

(Stuttgart/21.45) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Tüpraş Stadı Tarihi Kapı Girişi Fuaye Alanı'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA / Güncel
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