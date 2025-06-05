Sağlık ve Spor Etkinlikleri, İstatistikler ve Uluslararası Gelişmeler

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valilik ile Şehir Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi inşaat alanını ziyaret edecek, Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılacak.

(Denizli/08.30/09.30/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ??İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Karadağ ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile Fransa, Stuttgart Arena'da karşılaşacak.

(Stuttgart/21.45) (Fotoğraflı)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

4- Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Tüpraş Stadı Tarihi Kapı Girişi Fuaye Alanı'nda yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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