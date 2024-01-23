Sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin ücretleri enflasyon karşısında eridi

Öz Sağlık İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş) Genel Başkanı Devlet Sert, "Sahada alın teri döken, emek veren özellikle sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri enflasyon karşısında eridi. Bu nedenle 'ek protokol' yapılarak sağlık ve sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri iyileştirilmeli" dedi.

Öz Sağlık- İş Genel Başkanı ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan binlerce sağlık ve sosyal hizmet işçisinin ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Sert, binlerce sağlık ve sosyal hizmet işçisinin ücretlerinin enflasyona karşısında eridiğini söyleyerek, "Öz Sağlık-İş Sendikası olarak sağlık ve sosyal hizmet işçisinin ücretlerinin enflasyona karşısında eridiğini aylardan beri gündemimizin ilk sırasında yer verdik. Bu konunun giderilmesi için çok yoğun temaslar gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyelerimizle ve bürokratlarla görüştük. Dosya sunduk, öneriler götürdük, çözümlerin geciktirildiği her an neler yaşanabileceğini tek tek anlattık. Yetkili sendika olarak kapıları aşındırdık, nöbet tuttuk. Artık sıra hükümette. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz" dedi.

'EK PROTOKOL İLE ÜCRETLER İYİLEŞTİRİLMELİ'

Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan sosyal hizmet işçilerinin ücretlerinin çok düşük olduğunu dile getiren Başkan Sert, "Genelde tüm kamu işçilerimiz, özelde ise başta sosyal hizmet işçilerimiz olmak üzere işkolumuzun tamamı için acil 'ek protokol' talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Sahada alın teri döken, emek veren özellikle sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri enflasyon karşısında eridi. Bu nedenle 'ek protokol' yapılarak sağlık ve sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri iyileştirilmeli. Her iki bakanlıkta da ek protokolün yapılmasıyla sahada büyük bir memnuniyet oluşacaktır" ifadelerini kullandı.