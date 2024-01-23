Üye Girişi
Haberler

Sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin ücretleri enflasyon karşısında eridi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Öz Sağlık İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş) Genel Başkanı Devlet Sert, sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin ücretlerinin enflasyon karşısında eridiğini belirterek, 'ek protokol' yapılması gerektiğini söyledi.

Öz Sağlık İşçileri Sendikası (Öz Sağlık-İş) Genel Başkanı Devlet Sert, "Sahada alın teri döken, emek veren özellikle sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri enflasyon karşısında eridi. Bu nedenle 'ek protokol' yapılarak sağlık ve sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri iyileştirilmeli" dedi.

Öz Sağlık- İş Genel Başkanı ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan binlerce sağlık ve sosyal hizmet işçisinin ücretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Sert, binlerce sağlık ve sosyal hizmet işçisinin ücretlerinin enflasyona karşısında eridiğini söyleyerek, "Öz Sağlık-İş Sendikası olarak sağlık ve sosyal hizmet işçisinin ücretlerinin enflasyona karşısında eridiğini aylardan beri gündemimizin ilk sırasında yer verdik. Bu konunun giderilmesi için çok yoğun temaslar gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Yardımcımızla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızla, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu üyelerimizle ve bürokratlarla görüştük. Dosya sunduk, öneriler götürdük, çözümlerin geciktirildiği her an neler yaşanabileceğini tek tek anlattık. Yetkili sendika olarak kapıları aşındırdık, nöbet tuttuk. Artık sıra hükümette. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz" dedi.

'EK PROTOKOL İLE ÜCRETLER İYİLEŞTİRİLMELİ'

Özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan sosyal hizmet işçilerinin ücretlerinin çok düşük olduğunu dile getiren Başkan Sert, "Genelde tüm kamu işçilerimiz, özelde ise başta sosyal hizmet işçilerimiz olmak üzere işkolumuzun tamamı için acil 'ek protokol' talebimizi bir kez daha yineliyoruz. Sahada alın teri döken, emek veren özellikle sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri enflasyon karşısında eridi. Bu nedenle 'ek protokol' yapılarak sağlık ve sosyal hizmet işçilerimizin ücretleri iyileştirilmeli. Her iki bakanlıkta da ek protokolün yapılmasıyla sahada büyük bir memnuniyet oluşacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim? Kolpaçino 3. Devre filmi konusu, oyuncuları ve Kolpaçino 3. Devre özeti! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Aile dizisi final mi? Aile dizisi ne zaman final yapacak? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hitman Ajan 47 filmi oyuncuları kim? Hitman Ajan 47 filmi konusu, oyuncuları ve Hitman Ajan 47 özeti! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 24 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 23 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kopuk dizisi oyuncuları kimler, konusu ne? Kopuk nerede çekiliyor? Pendikspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Aile full bölüm izle! Aile 29. bölüm full HD izleme linki! Aile dizisi son bölüm neler oldu? Sinan Albayrak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sinan Albayrak'ın dizi ve filmleri! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 Emekli sandığı maaş farkı ne zaman yatacak? 2024 EMEKLİ MAAŞ TABLOSU SON DAKİKA | Emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title