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Sağlık ve Çevre Bakanları İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi

Sağlık ve Çevre Bakanları İşbirliği Toplantısı Gerçekleştirdi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ortak çalışma alanları için bir araya geldi. Toplantıda işbirlikleri ve projeler ele alındı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ortak çalışma alanlarına yönelik istişare toplantısında bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıya bakan yardımcıları ve her iki bakanlıktan yetkililerin katıldığını bildirdi.

Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlıklarımız arasında yürütülen işbirliklerini ve önümüzdeki döneme ilişkin projeleri geniş bir yelpazede ele aldık. Aziz milletimize hizmet yolunda ortak akıl anlayışı içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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