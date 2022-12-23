Sağlık Uzmanları: Beijing'de Ciddi Kovid Vakalarının Artmasına Birden Fazla Faktör Neden Oluyor

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Sağlık uzmanları, Çin'in kuzeyinde genellikle kış aylarında daha fazla bulaşıcı solunum yolu hastalık vakası görülürken, Beijing'de ciddi Kovid-19 vakalarının artmasına birden fazla nedenin yol açtığını belirtti.

Çoğunlukla yaşlı hastaların kaldığı Beijing Hastanesi'nde solunum ve yoğun bakım tıbbı bölümü başkanı Li Yanming, Omicron varyantına yakalanan bazı yaşlı hastalarda ciddi durumlar geliştiğini, ancak bu hastaların tedaviden sonra enfeksiyondan kurtulacaklarını söyledi.

Beijing Chao-Yang Hastanesi Başkan Yardımcısı Tong Zhaohui ise, hastanenin son günlerde günde ortalama 350 ila 400 ateşli hasta ve yaklaşık 500 acil hastayı kabul ettiğini söyledi.

Ülkede bu hastaların sayısında artış yaşandığı için ağır vakaları tedavi etmek amacıyla tıbbi tesisler hazırlandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi Jiao Yahui, üçüncü derece hastanelerin ciddi durumdaki Kovid-19 hastalarını ve birden fazla altta yatan kritik durumu bulunan hastaları kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Jiao, altta yatan rahatsızlıkları olan yaşlı hastaların ve çocukların, durumları değişir değişmez doğrudan üçüncü derece hastanelere nakledilmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Üçüncü derece hastaneler, Çin'in üç aşamalı hastane derecelendirme sisteminin en üstünde yer alıyor. Bu hastaneler en fazla yatak kapasitesine sahip ve geniş kapsamlı tıbbi hizmetler sağlıyor.