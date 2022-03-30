Sağlık turizminin sorun ve çözüm önerileri çalıştayda masaya yatırıldı

BOLU (AA) - Uluslararası Sağlık Turizmcileri İşverenler Sendikası (USTİS) bünyesindeki USTİS Akademi tarafından düzenlenen Sağlık Turizmi Çalıştayı'nda, sağlık turizmi sektörüyle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

USTİS Akademinin ev sahipliğinde Dedeman Otel'de düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan USTİS Başkanı Aslı Tarcan, bir yıl önce faaliyete geçtiklerini ve örgütlemelerinin bir kısmını tamamladıklarını anlattı.

Sendikanın kuruluşunun ardından ilk olarak USTİS Akademiyi hayata geçirdiklerini belirten Tarcan, önceliklerinin kalifiye eleman sıkıntısının çözümüne yönelik çalışmalar yürütmek olduğunun altını çizdi.

İlgili ilk adım olarak, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi ile bir protokol imzaladıklarını ifade eden Tarcan, bu üniversiteden mezun turizm ve tıp fakültesi öğrencilerine hem staj hakkı tanıdıklarını hem de mezun olduktan sonra iş imkanı sağladıklarını bildirdi.

Bu çalışmaları "başlangıç" olarak nitelendiren Aslı Tarcan, " Türkiye'nin her bölgesindeki üniversitelerin kapısını çalacağız. Görüşmelerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

"Turizm bilen öğrenciye sağlık, sağlık bilene turizm aşılayacağız"

Genç işsizliği ortadan kaldırmayı hedeflediklerini vurgulayan Tarcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nitelikli personele vurgu yapacağız. Turizm bilen öğrencilerimize sağlığı aşılayacağız, sağlığı bilen öğrencilerimize turizmi aşılayacağız. Sağlık turizmi, büyük ülkelerin bile ekonomisinin en önünde bayrağı taşıyan, en önemli oluşum. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Bu çalıştayda da yol haritasını çizmiş olacağız. Yol haritası sadece İstanbul'da kalmayacak. Yaptığımız çalıştayla bir master plan çıkartacağız. Türkiye olarak 2030 yılına çok iyi hazırlanmamız lazım. 2030 yılında 1 trilyon dolar olması beklenen dünya sağlık turizmi pastasından yüzde 10 pay almayı planlıyoruz, bu da 100 milyar dolar eder. Bu rakamların daha erkene çekilmesi düşünülüyor. Pandemiden sonra sağlık turizmi patlamış durumda. Çalıştay, bize planladığımız adımı atmak için elimizde yol haritası olacak. 2030'u beklemeden bu bizim kapımızı çaldığında hazırlıklı olmak istiyoruz."

"Türkiye sağlık turizminde ön plana çıkıyor"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, dünyada sağlık turizmi kapasitesinin 2019 yılı verilerine göre 300 milyar dolar civarında olduğunu, Türkiye'nin bu pazardan yüzde 1,5-2 oranında pay aldığını kaydetti.

Bu payın, USTİS'in büyümesiyle daha da artacağına inandığını dile getiren Koç, "Rekabet ettiğimiz ülkelere baktığımızda Türkiye'nin sağlık turizmi ve sağlık sektöründe çok daha ön plana çıktığını görmekten dolayı da büyük memnuniyet duyuyoruz. Pastadan aldığımız pay arttığı sürece de ülkemizin ve sektörün istihdama ve ekonomiye katkısının çok daha fazla olacağını hep birlikte görüp tecrübe edeceğiz." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Uzman Doktor Önder Yüksel Eryiğit ise İBB olarak sağlık turizminde üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye ve sektörle iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

Çalıştay kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Saldamlı'nın moderatörlüğünde panel gerçekleştirildi.

Panelde, turizm ve sağlık sektörlerinden temsilciler, sağlık turizminin sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı.