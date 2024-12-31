Sağlık Bakanlığı ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) iş birliğiyle düzenlenen Sağlık Turizmi Yönetmelik Çalıştayı'nda, Health Türkiye Portalı'nın etkin kullanımı, uluslararası tanıtım stratejileri ve sektörün gelişimi için atılacak adımlar ele alındı.

USHAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, USHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Erkoç ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Engin Karabaş'ın katılımıyla, Sağlık Bakanlığı'nda, Sağlık Turizmi Yönetmelik Çalıştayı düzenlendi.

Kamu ve özel sektör temsilcilerinin görüşlerinin alındığı, yönetmelik güncellemelerinin sektör üzerindeki etkilerinin değerlendirildiği çalıştayda, Health Türkiye Portalı'nın etkin kullanımı, uluslararası tanıtım stratejileri, sağlık turizminde fiyatlandırma kriterleri ve sektörün gelişimi için atılacak adımlar detaylı olarak tartışıldı.

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver de çalıştayda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin modern sağlık altyapısı, ileri teknolojiye dayalı sağlık hizmetleri ve nitelikli sağlık profesyonelleriyle dünya çapında bir marka haline geldiğini belirtti.

Ünver, "HealthTürkiye, Türkiye'nin sağlıkta küresel başarısını temsil eden bir marka olarak, uluslararası sağlık turizmindeki lider konumumuzu güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.