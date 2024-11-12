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Sağlık Sendikası Sorunlara Çözüm Üretmeyi Amaçlıyor

Sağlık Sendikası Sorunlara Çözüm Üretmeyi Amaçlıyor
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Genç Sağlık Sendikası Giresun Şube Başkanı Recep Uhud Şardağ, toplantıda sendikanın yüzde 179 büyüdüğünü belirterek sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Şardağ, sağlıkta şiddet ve maaş talepleri gibi konulara dikkat çekti.

Genç Sağlık Sendikası Giresun Şube Başkanı Recep Uhud Şardağ, sahadaki sorunlara araştırarak çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Şardağ, Yeşilgiresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin Zeytinlik mevkisindeki binasında düzenlediği toplantıda, sendikanın ülke genelinde bu yıl yüzde 179 büyüdüğünü belirtti.

Yaşanan sorunların çözümünün TBMM'de olduğunun bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Şardağ, sahadaki sorunlara araştırarak çözüm üretmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Şardağ, sendika olarak memurların ortak sorunları üzerine çalışmalar yapmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Taleplerimiz arasında tek kalem maaş uygulaması, sağlıkta şiddet uygulayanların yasaklı hasta ilan edilmesi, izinlerde hafta sonunun sayılmaması, yıllık izinlerde ek ödemelerin kesilmemesi gibi önemli konular yer almaktadır." dedi.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Şardağ, dün Giresun'daki özel bir hastanede hasta yakını tarafından genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'e yapılan fiziksel saldırıyı da kınadı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
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