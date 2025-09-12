Sağlık Sendikası'ndan AŞILA Uygulamasına Tepki

(ANKARA)- Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş), " Sağlık Bakanlığı'nın AŞILA Mobil Uygulamasını, sağlık çalışanlarının kişisel cep telefonlarına yüklemeyi zorunlu hale getiren uygulamasını kabul etmiyoruz.Söz konusu uygulama Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat açısından veri güvenliği ihlali riski taşımaktadır. Zorunluluk doğrudan Anayasa'ya aykırı olup mülkiyet hakkına müdahale anlamına gelmektedir" açıklamasını yaptı.

Genel Sağlık-İş Sendikası, Sağlık Bakanlığı'nın AŞILA uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ağustos 2025 itibarıyla aile hekimliği sisteminde zorunlu hale getirilen Aşıla uygulaması, hukuka aykırılık başta olmak üzere birçok eksiklik barındırmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın AŞILA Mobil Uygulamasını, sağlık çalışanlarının kişisel cep telefonlarına yüklemeyi zorunlu hale getiren uygulamasını kabul etmiyoruz. Söz konusu uygulama Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat açısından veri güvenliği ihlali riski taşımaktadır. Bakanlığın mobil uygulamanın aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının kişisel telefon/tablet vb. cihazlarına indirilmesine ilişkin zorunluluk doğrudan Anayasa'ya aykırı olup mülkiyet hakkına müdahale anlamına gelmektedir. Zira Anayasa'nın 13. maddesi uyarınca mülkiyet hakkının da dahil olduğu temek hak ve özgürlükler, özlerine dokunmamak kaydıyla ancak ve ancak yasayla ölçülülük ilkesine uygun olarak sınırlanabilir. Ancak Bakanlığın dayatması zaten yasa ile düzenlenme ve ölçülülük ilkesine uymamakla birlikte doğrudan hakkın özüne dokunmaktadır.

"Kamusal bir sorumluluk bireysel cihazlara yüklenemez"

Bir diğer konu ise ret kararını veren hasta veya veli çoğu zaman imza vermekten kaçınmaktadır. Buna rağmen sistem, performans kesintisiyle tüm sağlık emekçilerini cezalandırmaktadır. Oysa dijital onay ya da ret seçeneği hastaya sorumluluk yükleyecek ve sorunu çözecektir, ancak uygulamada buna dair seçenek bulunmamaktadır. Bakanlık, dijital sistem kurmak istemekte; fakat bunun için gerekli altyapı ve donanımı sağlamamaktadır. Kamusal bir sorumluluk bireysel cihazlara yüklenemez!"

Karara karşı hukuki sürecin takip edileceği belirtilen açıklamada, "Kişisel alanı ihlal eden, çalışanların hak ve özgürlüklerini zedeleyen bu uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. Gereken adımlar atılmadığı takdirde Genel Sağlık-İş olarak hukuki sürecin takipçisi olacağımızı buradan duyuruyoruz! Sağlık emekçileri hiçbir koşulda bu tür dayatmalara boyun eğmeyecektir" denildi.