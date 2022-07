Sağlık-Sen üyeleri Konya'da öldürülen Dr. Ekrem Karakaya için 81 ilde iş bıraktı

Sağlık-Sen üyeleri, kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye genelinde iş bıraktı.

İllerde hastane önlerinde toplanan Sağlık-Sen şubelerinin üyeleri, kardiyoloji uzmanı Dr. Karakaya'nın Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle iş bırakma eylemi yaptı.

Sağlık-Sen teşkilatının eylemine ilişkin 81 ilde yaptığı ortak basın açıklamasında, sağlıkta şiddete tepki gösterildi.

Hastalara şifa dağıtmak, can kurtarmak için alın teri döken bir doktorun canice katledildiğine dikkati çekilen açıklamada, "Biz sağlık çalışanları bu duruma isyan ediyoruz, saldırıyı lanetliyoruz ve artık can güvenliğimiz sağlansın istiyoruz. Açıkça buradan bir defa daha deklare ediyoruz, sağlık emekçilerinin artık can güvenliği sağlansın. Aksi halde sağlık merkezlerinde hizmet sunmak mümkün olmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Hastanelere öldürücü, yaralayıcı aletlerle girilememesi çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başka Ekrem Hocalar ölmesin, başka canlar yanmasın istiyoruz, işimizi korkmadan emniyet içinde yapmak istiyoruz. Bu kararlılığımızı siyasi iradeye göstermek için de bugün Türkiye genelinde iş bıraktık. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda bizlere destek olmaya davet ediyoruz. Herkese de sağlık çalışanlarının bu ülkenin hayat sigortası olduğunu buradan bir defa daha hatırlatıyoruz."

Dr. Karakaya'nın öldürülmesi Onkoloji Hastanesi önünde de protesto edildi

Öte yandan Sağlık-Sen Ankara 1 No'lu Şube Başkanlığı üyeleri de Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak Dr. Karakaya'nın öldürülmesini protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Şube Başkanı Şenol Şahin, Karakaya'nın elim bir cinayet neticesinde hayatını kaybettiğini ifade ederek, öncelikle ailesi ve yakınlarına, tüm sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Sağlık çalışanları olarak vatandaşa hizmet etmek için çalıştıklarını dile getiren Şahin, "Sağlık çalışanları olarak vatanımız ve yurdumuz olmadığını bildiğimiz şu dünyadan şerefimizle, şanımızla, merhametimizle, vicdanımızla, insanlığımızla ayrılmak istiyoruz. Her canlı gibi biz de ölümlüyüz ancak Dr. Ekrem Karakaya böyle bir ölümü hak etmedi." diye konuştu.