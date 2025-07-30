Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı İdil Devlet Hastanesi'ni Ziyaret Etti

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, İdil Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Anmal, beraberinde sendika yöneticileriyle, İdil Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Abdulgafur Öktem, İdari ve Mali İşler Müdürü Mehmet Yalçın, Müdür Yardımcı Sabri Hamarat ve Birim Sorumlusu Dilan Baykal'ı hastanede ziyaret etti.

Başhekim Dr. Bilal Baykal ve Başhekim Yardımcısı Dt. Mutalip Bulut ile de bir araya gelen Anmal, hastane yöneticilerine başarı diledi.

Anmal, hastane yöneticilerine plaket takdim etti.