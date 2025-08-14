Sağlık-Sen Hakkari Şubesi'nden Kamu Toplu Sözleşmesiyle İlgili Açıklama

Sağlık-Sen Hakkari Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi üzerine basın açıklaması yaparak, kamu işvereninin sunduğu teklifin yetersiz olduğunu vurguladı. Şube Başkanı Nazif Arslan, bir dizi talep ile birlikte memurların refah seviyesinin artırılması gerektiğini söyledi.

Sağlık-Sen Hakkari Şubesi üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Hakkari Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Sağlık-Sen Hakkari Şube Başkanı Nazif Arslan, kamu işveren tarafının teklifini sunduğunu söyledi.

Söz konusu teklifin yetersiz olduğunu savunan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu rakamlar çarşı-pazarla, mutfakla, halkın gerçek hayat şartlarıyla uyuşmuyor. Nöbet ücretlerinin artırılması, gece çalışma tazminatı verilmesi, ek ödemelerin artırılması, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinde artış, hekim ve hemşirelere özel görev kıyafeti verilmesi, bayram ikramiyesi, kira desteği, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi ve tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılması gibi maddeler talep edildi. Türkiye büyürken memurun da refahı büyümeli. Zaman daralıyor, kamu işvereni adil ve gerçekçi bir teklif sunmalı."

