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Sağlık Sen Giresun Şubesi, Anneler Günü, Hemşireler Günü ve Ebeler Haftası için etkinlik düzenledi

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Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şubesi, Anneler Günü, Hemşireler Günü ve Ebeler Haftası dolayısıyla bir restoranda etkinlik düzenledi. Şube Başkanı Ogün Elifoğlu, çalışanlara sağladıkları sosyal ve maddi kazançların yeterli olmadığını belirterek, haklarının kazanılması için mücadelelerine devam ettiklerini söyledi.

Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şubesi tarafından " Anneler Günü, "Hemşireler Günü" ile "Ebeler Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Ogün Elifoğlu,üç özel günü aynı gün kutladıklarını söyledi.

Elifoğlu, sendika olarak 280'den fazla kazanımla çalışanlara hem sosyal hem de maddi kazançlar sağladıklarını belirterek, "Bunların hiçbirinin yeterli olmadığını biliyoruz. Bunun için hiç durmadan haklarımızın kazanılması noktasında kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz." dedi.

Sağlık Sen olarak son dönemde iş yükünün azaltılması başta olmak üzere sorunların çözümü için mücadelelerini sürdürdüklerini vurgulayan Elifoğlu, "Sizler her şeyin en iyisine en güzeline layıksınız. İyi ki, varsınız, iyi ki birlikteyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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