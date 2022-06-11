Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral için veda programı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral için veda programı düzenlendi

AA - Gültekin Yetgin - Güncel
 - Güncelleme:
Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral için veda programı düzenlendi

Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanlığı görevini bırakacak Kerim Süral için veda programı organize edildi.

Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanlığı görevini bırakacak Kerim Süral için veda programı organize edildi.

Süral, Giresun Kalesi'ndeki Giresun Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki programa katılanlara teşekkür etti.

Görevde 20 yılı tamamladığını belirten Süral, "Zaman zaman fırtınalar, kavgalar oldu ancak kırgınlıkları geride bıraktık. İnşallah bizden memnum kalmışsınızdır." dedi.

Temmuz ayında görevinden ayrılacağını dile getiren Süral, göreve gelecek kişiye şimdiden başarı diledi.

AA / Gültekin Yetgin - Güncel

Giresun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title