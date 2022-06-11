Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral için veda programı düzenlendi - Haberler

Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral için veda programı düzenlendi Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanlığı görevini bırakacak Kerim Süral için veda programı organize edildi. Sağlık-Sen Giresun Şube Başkanlığı görevini bırakacak Kerim Süral için veda programı organize edildi. Süral, Giresun Kalesi'ndeki Giresun Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki programa katılanlara teşekkür etti. Görevde 20 yılı tamamladığını belirten Süral, "Zaman zaman fırtınalar, kavgalar oldu ancak kırgınlıkları geride bıraktık. İnşallah bizden memnum kalmışsınızdır." dedi. Temmuz ayında görevinden ayrılacağını dile getiren Süral, göreve gelecek kişiye şimdiden başarı diledi. AA / Gültekin Yetgin - Güncel Giresun Güncel Haberler

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