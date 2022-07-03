Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş sağlıkta şiddetle ilgili konuştu

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlık çalışanlarına eğer bir el kalkacaksa milletin vicdanına kaldırılmış bir el olarak görüyoruz. Sağlık çalışanlarını koruyacak kanuni düzenlemeler yapıldı. Katalog suçların arasına alınmış olması gerçekten Türkiye'de devrim niteliğinde bir karardır." dedi.

Durmuş, Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Sağlık-Sen Kayseri Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının Kovid-19 döneminde zorlu bir süreçten geçtiğini belirtti.

Hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) davalarında, kasıt olmadıkça tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesine ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasına değinen Durmuş, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları uygulamış oldukları tıbbi müdahale sonucunda 5-6 milyonluk büyük tazminatlara çarptırılıyordu. Bir sağlık çalışanının bu kadar büyük tazminatlar ödeyebilmesi mümkün değil. Biz sağlık hizmetini kamu adına veriyoruz. Kamu adına vermiş olduğumuz bir sağlık hizmetinde yapmış olduğumuz tıbbi müdahaleler sonucunda gelişen komplikasyonların faturasını sağlık çalışanlarına kesmek asla doğru değildi. Bu noktada da yapılmış olan düzenlemeyle bilerek ve isteyerek, kasti ve kasıtlı olarak bir suç ve kusur işlenmediği sürece sağlık çalışanları tazminat ödemeye mahkum edilmeyecek."

Durmuş, sendika olarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi adına önemli mücadele verdiklerini vurguladı.

Sağlıkta şiddetin ortadan kaldırılmasını istediklerini dile getiren Durmuş, "Sağlık çalışanlarına eğer bir el kalkacaksa milletin vicdanına kaldırılmış bir el olarak görüyoruz. Sağlık çalışanlarını koruyacak kanuni düzenlemeler yapıldı. Katalog suçların arasına alınmış olması gerçekten Türkiye'de devrim niteliğinde bir karardır." diye konuştu.

Durmuş, sağlık ve kamu çalışanlarının uzun süre beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm çalışanları kapsayacak şekilde yapılması arzusu içinde olduklarını ifade etti.

Sağlık ve kamu çalışanlarının yaklaşık yüzde 90'ını kapsayan, her bir çalışanın emekli maaşları ve tazminatlarını çok ciddi oranda artıran önemli bir düzenleme yapıldığına dikkati çeken Durmuş, "Bu önemli bir başarıdır. Bu başarının elde edilmiş olması geride kalan arkadaşlarımızın sorunlarının çözülmesi noktasında da önemli tetikleyici unsurdur. Burada 3600 ek gösterge düzenlemesinde yeteri düzeyde memnun olamayan arkadaşlarımız ve çalışanlarımız var. Emin olun onların haklarının savunulması noktasında da sonuna kadar mücadele edeceğimizi buradan bilmenizi isteriz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yapılan genel kurulda tek liste ile seçimlere giren mevcut başkan Hakan Keser, yeniden göreve getirildi.