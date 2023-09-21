Sağlık-Sen Başkanı Doğan, gazilerle bir araya geldi

Ziyarette Başkan Doğan'a, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Abdullah Duman ve Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Şenol Şahin de eşlik etti. Hastanede tedavi gören gazileri tek tek ziyaret ederek onlarla sohbet eden Sağlık-Sen heyeti, gazilere Türk Bayrağı hediye etti. Vatan uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilere minnettar olduklarını dile getiren Başkan Doğan, "Gazilerimiz, yaşayan anıtlarımız ve geçmiş ile aramızdaki en güçlü bağımızdır. Vatan ve millet bilinciyle ülkemizin geleceği için canlarını hiçe sayan tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler de onların bu fedakarlığından feyz alarak, ülkemiz ve milletimiz için hizmet etmeyi kendimize şiar edindik. Gaziler Günü münasebetiyle vatan uğruna ebediyete irtihal eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı olan ve tedavi gören gazilerimize acil şifalar diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel