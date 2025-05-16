Sağlık-Sen Anketi: 18 Bin Sağlık Çalışanının Talepleri Belirlendi

Sağlık-Sen Anketi: 18 Bin Sağlık Çalışanının Talepleri Belirlendi
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Sağlık-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme hazırlıkları çerçevesinde başlattığı anket çalışmasına 18 bin 45 sağlık ve sosyal hizmet çalışanının katılımını sağladı. Anket sonuçları, sağlık çalışanlarının en çok dile getirdiği talepleri ortaya koydu ve sendika, bu taleplerle masaya oturmayı planlıyor.

Sağlık-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme hazırlıkları kapsamında başlatılan anket çalışmasına 18 bin 45 sağlık ve sosyal hizmet çalışanının katıldığını bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, ağustosta başlayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme hazırlıkları kapsamında, sahanın taleplerini en iyi şekilde belirlemek amacıyla anket çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumlar, üniversite hastaneleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumunda görev yapan 18 bin 45 sağlık ve sosyal hizmet profesyoneli, taleplerini Sağlık-Sen'e iletti.

Anket sonuçlarına göre en çok dile getirilen talepler arasında, sabit ek ödeme, teşvik ek ödeme ve taban ödemenin artırılması, nöbet ücretlerinin yükseltilmesi, gece çalışma tazminatı ödenmesi, sosyal hizmet tazminatının artırılması ve kapsamının genişletilmesi, bayram ikramiyesi ve büyükşehir tazminatı ödenmesi yer aldı.

Dini bayramlarda ikramiye talebi

Öte yandan, sağlık çalışanları yıllık izin süresinin tamamında taban ve teşvik ek ödemelerden kesinti yapılmamasını isterken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli yıllık 60 gün fiili hizmet süresi zammından yararlanmayı talep etti.

Katılımcılar ayrıca, dini bayramlarda ikramiye verilmesi, aile yardımının artırılması ve emeklilikte kesilmemesi, vergi matrahının yükseltilmesi ya da oranların düşürülmesi, yıllık izinlerin iş günü esasına göre kullanılması gibi taleplerini de iletti.

Sağlık-Sen, gelen 18 bin 45 talebi değerlendirerek, kapsamlı, gerçekçi, uygulanabilir, kamu yönetimi açısından kabul edilebilir ve çalışanları tatmin eden taleplerle 8. Dönem Toplu Sözleşme masasına oturmayı planladığını bildirdi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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