Sağlık Raporu Nedeniyle İhraç Edilen Polis Memurları Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Kadrolarına Atanmak İstiyor

Türkiye'de yaklaşık 2 bin 500 kişinin, polis okulunu tamamlayıp, mesleğe başlamalarının ardından sağlık kurulu raporlarıyla meslekten ihraç edildiği belirtiliyor. Meslekten ihraç edilen polisler "göreve uygun değildir" raporlarının çoğu zaman şeffaflıktan uzak ve keyfi şekilde hazırlandığını savunuyor.

O polislerden biri de, Polis Akademisi'nden 90 puanla mezun olduktan ve mesleğe başladıktan 1 yıl 1 ay sonra ihraç edilen Eray Varlı. Eski polis memuru Varlı, ANKA Haber Ajansı'na konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Kimliğimiz, sicilimiz ve beylik tabancamız verilerek göreve başladık"

İstanbul'da görev yaparken sağlık nedeniyle ilişiğinin kesildiğini, kendisi gibi 2 bin 500'e yakın kişi bulunduğunu ifade eden Varlı, "Hepimiz 9 ay boyunca polis okulunda eğitim aldık. Eğitimlerimiz sürerken bazı hastanelerden 'polis okulu öğrencisi olamaz' şeklinde (B dilimi) ibareler içeren sağlık raporları verildi. Bu raporlar gerekçe gösterilerek okulla ilişiğimiz kesildi" dedi.

Açtıkları davalarda verilen "yürütmeyi durdurma" kararları üzerine döndükleri okulda eğitimlerini tamamladıklarını anlatan Varlı, ardından çeşitli illere polis memuru olarak atandıklarını bildirdi.

Ancak "yürütmeyi durdurma" kararı alınan davaların sonuçlanmasının ardından görevden ilişiklerinin kesildiğini belirten Varlı, şunları söyledi:

"Ben 13 ay polis memuru olarak görev yaptıktan sonra meslekten çıkarıldım. Aramızda 3 ila 6 yıl görev yapmış arkadaşlarımız da var. En büyük mağduriyet sebebi şu: 'B dilimi' ifadesi polis okuluna engel teşkil ediyor ama polislik görevine engel sayılmıyor. Bu çelişki yüzünden binlerce kişi mağdur. 9 aylık eğitim hayatına engel olan bir şey, nasıl oluyor da 30 yıllık memuriyete engel teşkil etmiyor? Burada ciddi bir mantık problemi var."

Eray Varlı, 30 Kasım 2022'de yürürlüğe giren "Polis Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un geçici 31'inci maddesinin, sağlık nedeniyle meslekten ilişiği kesilen personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'na atanmalarını öngördüğünü bildirerek, yaklaşık 750 kişinin bu haktan yararlandığını ifade etti. Varlı, kendi gibi birçok kişinin ise o dönemde davalarının sonuçlanmaması ve mesleğe devam etmeleri nedeniyle kapsam dışında bırakıldığını ve mağdur olduklarını anlattı.