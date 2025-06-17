Sağlık Raporu Nedeniyle İhraç Edilen Polis Memurları Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Kadrolarına Atanmak İstiyor
Mesleğe başlamalarının ardından "sağlık" gerekçeleriyle ihraç edilen polisler, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'na atanarak, mağduriyetlerinin giderilmelerini istiyor.
(ANKARA) - Mesleğe başlamalarının ardından "sağlık" gerekçeleriyle ihraç edilen polisler, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'na atanarak, mağduriyetlerinin giderilmelerini istiyor.
Eski polis memuru Varlı, sağlık raporları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen polislerin uğradığı mağduriyete karşı Meclis dahil birçok kez yetkili kurumlara başvurduklarını, buna rağmen somut hiçbir adım atılmadığını ifade etti.
Varlı, kendisi ve benzeri durumdaki memurların uzun süre aktif görev yaptığını, geri planda çalışmadıklarını vurguladı. Sahada diğer polislerle aynı sorumluluğu üstlendiklerini, tehlikeli operasyonlarda görev aldıklarını ve risk altında olduklarını belirten Varlı, "Olası bir saldırı ya da terör olayı yaşanmış olsaydı şehit sayılacak mıydık?" diye sordu.
"Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz"
Varlı, mağduriyetlerinin kamuoyunda yeterince ilinmediğini belirterek, şöyle konuştu:
"İlişiğimizin kesildiğini yakın çevremize anlatmakta zorlanıyoruz. Eski arkadaşlarım, eş dost 'Sen polis memuruydun, ne oldu?' diye soruyor. 'Sağlık nedeniyle ilişiğim kesildi' deyince şaşırıyorlar. 'Sağlık sorununu baştan bilmiyorlar mıydı? Polis olmuşsun artık, nasıl olur da öğrencilikteki bir rapor yüzünden atılırsın?' diyorlar. Anlatıyoruz ama inanmıyorlar. 'FETÖ'den mi atıldın, suç mu işledin, yüz kızartıcı bir suça mı karıştın, örgüt bağlantın mı vardı?' gibi sorular soruluyor. İnsanlar 'Sağlık sebebiyle adamı atmazlar, bu işin içinde başka iş vardır' diyor."
Mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulunan Varlı, İçişleri Bakanlığının konuyu bir an önce çözüme kavuşturmasını temenni ettiklerini söyledi. Varlı, "30 Kasım 2022'de yürürlüğe giren kanunun tekrar çıkarılmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.
B dilimi nedir?
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde "B dilimi" ile ilgili şu ifadeler yer alıyor:
Ruh sağlığı ve hastalıklarından dolayı alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporunda B dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin zati demirbaş tabancasının ve üzerine kayıtlı diğer silahlarının muhafaza altına alınıp alınmayacağı birim amirince değerlendirilir, gerekli görülenlerde zati demirbaş tabancanın ve üzerine kayıtlı diğer silahların muhafazası yapılır. Bu değerlendirmede kişinin sosyalliği (iş ortamına uyumu ve kişiler arası ilişkileri) ve/veya işlevselliği (çalışma gücü ve verimi) ile varsa psikolog veya hekim görüşleri dikkate alınır.