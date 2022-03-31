Sağlık personeli KOAH hastasını sırtında evine taşıdı - Haberler

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Sağlık personeli KOAH hastasını sırtında evine taşıdı

AA - Taner Demir - Güncel
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Sağlık personeli KOAH hastasını sırtında evine taşıdı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağlık personeli, KOAH hastasını sırtında taşıyarak evine ulaştırdı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağlık personeli, KOAH hastasını sırtında taşıyarak evine ulaştırdı.

KOAH hastası Haydar Demir, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından hasta nakil aracıyla Ömer Şeyhler Mahallesi Taşla Sokağı'ndaki evine getirildi.

Demir'in evine giden yolun dar ve engebeli olması nedeniyle aracın girememesi sonucu hasta nakil aracı ana yolda durdu.

Sağlık personeli Osman Yorulmaz, Demir'i sırtına alarak evine taşıdı.

Mahalle sakinleri, Yorulmaz'ın davranışını takdirle karşıladı.

AA / Taner Demir - Güncel

Nallıhan, Şeyhler, Ankara, Güncel, Haberler

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