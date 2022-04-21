Sağlık ordusunun havadaki melekleri

TÜRKİYE'nin sağlık ordusunun parçası olan Sağlık Bakanlığı'na bağlı 12 ilde konuşlu 12 ambulans helikopter ile geçen yıl 2 bin 980 hasta, 2008'den itibaren ise 38 bin 325 hasta ve yaralının hastanelere sevki yapıldı. Doğal afetler, trafik kazaları gibi olaylara da müdahale eden 2'si sağlık görevlisi, 2'si pilot 4 kişinin görev yaptığı ambulans helikopterler, 10 dakika gibi bir sürede hareket ederek, hastaya müdahalenin gerçekleşmesini sağlıyor.

2008 yılında acil sağlık hizmeti bekleyenlere ulaşmak amacıyla 2 helikopter ile başlayan Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz ambulans helikopter hizmeti, bugün 12 ilde konuşlu 12 ambulans helikopter ile devam ediyor. Ankara, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon ve Van'da bulunan 12 ambulans helikopter ile hasta ve yaralılara gün doğumu ve gün batımı arasında hizmet veriliyor. Konuşlandıkları iller merkez olmak üzere yakıt ikmali yapmadan 400 kilometre mesafeye kadar hasta-yaralı naklini gerçekleştirebilen helikopterler, 2,5 saat havada kalabiliyor.

?