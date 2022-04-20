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Sağlık Müdürü Tiryaki, Araban'da temaslarda bulundu

AA - Mahmut Bazlama - Güncel
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Sağlık Müdürü Tiryaki, Araban'da temaslarda bulundu

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Araban ilçesinde temaslarda bulundu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Araban ilçesinde temaslarda bulundu.

Kaymakam Ömer Sevgili ile Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu makamlarında ziyaret eden Tiryaki'ye İlçe Sağlık Müdürü Abdurrahman Şeker ve Araban Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Tay da eşlik etti.

İlçedeki sağlık yatırımlarının görüşüldüğü buluşmada, ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için de fikir alışverişinde bulunuldu. ??????

AA / Mahmut Bazlama - Güncel

İl Sağlık Müdürü, Ümit Mutlu, Gaziantep, Hisarcık, Güncel, Haberler

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