Sağlık merkezinde hastaların içeriye alınmadan muayene edildiği iddialarına inceleme - Haberler

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Sağlık merkezinde hastaların içeriye alınmadan muayene edildiği iddialarına inceleme

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Sağlık merkezinde hastaların içeriye alınmadan muayene edildiği iddialarına inceleme

Antalya'da bir aile sağlığı merkezine gelen hastaların içeriye alınmadan muayene edildiği iddiaları üzerine Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da bir aile sağlığı merkezine gelen hastaların içeriye alınmadan muayene edildiği iddiaları üzerine Antalya İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne başvuran hastaların içeri alınmadıkları, dışarıda brandalı alanda bekletilen hastaların muayenesinin de burada yapıldığı iddia edildi.

Bazı hasta ve hasta yakınları da doktorun içeriye almadan muayene ettiği ileri sürülen görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Bunun üzerine Antalya İl Sağlık Müdürlüğünden konunun araştırıldığı ve inceleme başlatıldığı açıklaması yapıldı.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Haberler

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