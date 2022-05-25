Sağlık merkezi önünde bekleyen kadın sokak köpeklerinin saldırısına uğradı - Haberler

GAZİOSMANPAŞA'da bebeğini kontrol için sağlık merkezine götüren kadın, girişteki merdivenlerde beklerken iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekler Burcu Gökçe'yi bacağından ısırdı.

Sarıgöl Mahallesi Aklar Sokak'ta bulunan aile sağlık merkezine, 4 aylık bebeğinin doktor kontrolü için gelen Burcu Gökçe (27), 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Burcu Gökçe bebeği içeride muayene edilirken, sağlık merkezinin önündeki merdivenlerde beklemeye başladı. Bu sırada iki sokak köpeği, Burcu Gökçe'ye saldırdı. Köpekler Gökçe'nin bacağını ısırıp, kaçtı. Burcu Gökçe'ye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Mahalle sakinleri toplu halde dolaşan ve insanlara saldıran sokak köpeklerinden korktuklarını belirtti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel