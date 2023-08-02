SAĞLIK MENSUPLARININ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA "YÖNETMELİK" AYARI

SAĞLIK Bakanlığı'nın hazırladığı ve 29 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" ile hekim ve sağlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara örtülü veya açık reklam yapılması veya...

SAĞLIK Bakanlığı'nın hazırladığı ve 29 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" ile hekim ve sağlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara örtülü veya açık reklam yapılması veya yaptırılması konusunda ciddi yaptırımlar geliyor. Yönetmelikle, sağlık meslek mensuplarının ya da sağlık kurumlarının web siteleri, sosyal medya paylaşımları ya da radyo-TV kanallarında yer alacakları programlarda, kamuyu bilgilendirme amacı dışına çıkan "özendirmeye yönelik" faaliyetlerine, idari para cezası veya kapatma cezası gibi yaptırımlar uygulanacak. Hukuk ve Tıp Etiği Uzmanı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Gürkan Sert, yeni yönetmeliğin son yıllarda oldukça artan sosyal medya mecralarındaki etik ihlalleriyle dolu paylaşımları daha çok etkileyeceğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı ve 29 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik", hekim ve sağlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara örtülü veya açık reklam yapılması veya yaptırılması konusunda uygulanacak ciddi yaptırımların önü açtı. Hukuk ve Tıp Etiği Uzmanı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Gürkan Sert, yeni yönetmelikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeni yönetmelikle, sağlık meslek mensuplarının ya da kurumların sosyal medya paylaşımları ya da radyo-TV kanallarında yer alacakları programlarda, kamuyu bilgilendirme amacı dışına çıkan "özendirmeye yönelik" faaliyetlerine, idari para cezası veya kapatma cezası gibi yaptırımlar uygulanacak. Prof. Dr. Sert, bu yönetmeliğin son yıllarda oldukça artan sosyal medya mecralarındaki etik ihlalleriyle dolu paylaşımları daha çok etkileyeceğini söyledi.

"EN ETKİN OLACAĞI ALAN SOSYAL MEDYA"

ÖNCESİ/SONRASI GÖRSELLERİNE YASAK GELDİ

KİMSE KENDİ ALANI DIŞINDA KONUŞAMAYACAK

DÜNYANIN PEK ÇOK ÜLKESİNDE YASAK

"DENETİMLER ARTACAK, ESKİ PAYLAŞIMLAR DA CEZA ALABİLİR"

Yeni yönetmelikle birlikte denetlemeler ve ilgili birimlerce düzenli taramaların daha sıklaşacağının sinyallerinin verildiğine de değinen Prof. Dr. Sert, hekimler için idari para cezaları söz konusu olurken, kurumlara ve kuruluşlara da kapatma cezalarının geleceğini kaydetti. Prof. Dr. Sert, "Bu yönetmelikte yer alan kuralları ihlal etmeleri halinde bir takım kapatma cezaları da getirilmiş durumda. Bir günlük, bir aylık kapatmalar şeklinde cezalar söz konusu. Bu yönetmelikten önce yapılan bu tür paylaşımlar da zaten yasa dışıydı. Etik ilkelere uygun değildi, onların da ceza alması söz konusu olabilir, bu bunun önünde herhangi bir engel yok. Ama bu yönetmelik kapsamında olmayacaktır, önceki düzenlemelere göre bir ceza söz konusu olacaktır. Ama bundan sonraki paylaşımlar, bu yönetmelik baz alınarak değerlendirecek ve gerekiyorsa müeyyide sürecine tabi tutulacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.