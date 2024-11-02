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Sağlık kontrolü için getirilen şüpheli, hastane önünde silahlı saldırıya uğradı; 1 ölü, 3 yaralı

Sağlık kontrolü için getirilen şüpheli, hastane önünde silahlı saldırıya uğradı; 1 ölü, 3 yaralı
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VAN'ın Erciş ilçesinde sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Aydın Tokay, husumetlisi olduğu öne sürülen G.D.'nin silahlı saldırısına uğradı.

VAN'ın Erciş ilçesinde sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Aydın Tokay, husumetlisi olduğu öne sürülen G.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tokay hayatını kaybetti, saldırganın kurşunlarına hedef olan 2 kişi de yaralandı. 2 yaralı ile polis tarafından etkisiz hale getiren G.D., tedaviye alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nin acil servis girişinde meydana geldi. 'Kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından dün gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için polis ekipleri tarafından hastaneye getirilen Aydın Tokay, husumetlisi olduğu öne sürülen G.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. G.D.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, Tokay ile 1 hastane görevlisi ve 1 kadın yaralandı. G.D. polis tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilirken, ağır yaralanan Aydın Tokay kurtarılamadı. 2 yaralı ile saldırgan G.D.'nin tedavisi sürerken, başından vurulan hastane görevlisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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