Sabri Ülker Vakfı ve The Nutrition Societynin ortaklaşa düzenlediği "Sağlık İçin Beslenmenin Rolü Konferansı", yarın İstanbul'da başlayacak.

Konferans öncesi Swiss Otel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş, ideal sağlığa ulaşma ve muhafaza etme konusunda beslenmenin rolünün daha iyi anlaşılması için en güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Doğru bilgilenme için sağlık okuryazarlığının kritik önem taşıdığını belirten Mutuş, şunları kaydetti:

"Toplum olarak sağlık okuryazarlığımız maalesef yeterli değil. Bugün araştırmalara da baktığımızda Türkiye nüfusunun 35 milyonunun sağlık konusunda doğru okumayı yapamadığını görüyoruz. Sağlık okuryazarlığının yetersizliği ise maalesef sağlığı olumsuz etkileyen en önemli risklerin başında geliyor. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi tarafından açıklanan 2022 Avrupa Obezite Raporu'na göre, Türkiye'de her 5 kişiden 1'i aşırı kilolu veya obez. Obezite Avrupa'da neredeyse salgın boyutuna ulaşmış durumda. Türkiye ise Avrupa ülkeleri arasında obezite ve aşırı kilo sorununun en yaygın olduğu ülke olarak dikkati çekiyor. Toplum olarak bu durumu göz ardı etmeden önlem almalı ve sağlık okuryazarlığı düzeyimizi yeterli seviyeye taşımalıyız."

Türkiye'deki beslenme durumunu ortaya koyan araştırmalara değinen Mutuş, "En kapsamlı araştırmalardan biri olan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2019 verilerine göre, yetişkin nüfusta obezite, erkeklerde yüzde 20, kadınlarda ise yüzde 28'e varan oranlarda değişiklik gösteriyor. 2022 Avrupa Obezite Raporu'na göre ise Türkiye'de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 67'si aşırı kilolu veya obezite sorunu ile karşı karşıya bulunuyor." diye konuştu.

Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ve İlişkili Faktörleri araştırmasıyla ilgili bilgi veren Mutuş, şunları söyledi:

"Türkiye'de sağlık okuryazarlığı konusunda yetişkin nüfusun yüzde 24,5'i 'yetersiz', yüzde 40,1'i ise 'sorunlu' bilgi düzeyine sahip. Yani 53 milyon yetişkin nüfusun, 35 milyonunun sağlık okuryazarlığı yeterli düzeyde değil. Araştırmaya göre, sağlık okuryazarlığı düzeyi yetersiz olanların yüzde 43,5'i bir hekim tarafından teşhis edilmiş bir hastalığa sahip. Bu veriler sağlık okuryazarlığının eksikliğinin hastalık oluşmasında en önemli faktörlerden biri olduğunu gösteriyor."

"Obezite her iki ülke için de ciddi bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor"

İngiltere ve Türkiye'deki beslenme alışkanlıklarına değinen Royal Society Of Medicine Üyesi Prof. Dr. Julian Stowell de sağlık okuryazarlığı ile doğru beslenme alışkanlıklarının edinilmesinin, ortalama yaşam süresini artırabileceğinin altını çizdi.

Kronik hastalıklara ileriki yaşlarda yakalanma riskinin de arttığına değinen Stowell, "Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre doğumdan itibaren yaşam süresi ortalaması Türkiye'de kadınlar için 76, erkekler için 80 yıldır. Birleşik Krallık'ta ise kadınlar için 79, erkekler için 82 yıl. Aradaki fark az olmakla birlikte sağlıklı geçen yaşam süresi düşünüldüğünde fark daha da azalıyor. Bu süre Türkiye'de ortalama 78 yıl, Birleşik Krallık'ta ise 80 yıl." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Stowell, Türkiye'de nüfusun yüzde 35,8'ini oluşturan ölüm nedenlerinin başında kardiyovasküler hastalıkların geldiğini söyledi. Stowell, "Birleşik Krallık'ta kardiyovasküler hastalıklardan ölümlerin nüfusun yüzde 28,6'sını oluşturduğu tahmin ediliyor. Ölüme ve hastalığa sebebiyet veren, bulaşıcı olmayan en önemli hastalıklar arasında kanser, kardiyovasküler hastalıklar, kronik solunum yolu hastalıkları ve diyabet, her iki toplumda da ilk sıralarda yer alıyor. Obezite ise her iki ülke için de ciddi bir sağlık sorunu olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

The Nutrition Society Başkanı Julie Lovegrove ise bireylerin beslenme ile ilgili doğru bilgilenmelerinin ve sağlık okuryazarlığının toplum sağlığı açısından kritik bir önem taşıdığına inandıklarını dile getirdi. Lovegrove, "Sabri Ülker Vakfı ile birlikte beslenme eğitimine odaklanan bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuruyoruz." dedi.

Konferansta beslenmedeki küresel zorluklar ve yeni çözümler tartışılacak

Swiss Otel'de yarın başlayacak konferansın ilk gününde, "Sağlığın korunmasında beslenmenin rolü", "Kovid-19 zamanında beslenme, bağışıklık fonksiyonu ve sağlık", "Türkiye'de obezite ve diyabete yönelik halk sağlığı girişimleri" gibi konular ele alınacak.

Konferansın ikinci gününde ise "Sağlık ve hastalıkta metabolik düzenlemenin yeni moleküler ve mimari belirleyicileri", Sağlık Bakanlığının son faaliyetleri, Birleşik Krallık Beslenme Bilimsel Danışma Komitesi'nin (SACN) son faaliyetleri tartışılacak.

İki gün sürecek konferansın sonunda konuşmacıların katılımıyla düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında, toplum sağlığının geleceği için alınması gereken ivedi aksiyonlar hazırlanarak bir bildiri yayınlanacak.