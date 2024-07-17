Sağlık Görevlisi Hayatını Kaybetti
Samsun'da kamyonete çarptıktan sonra savrulan hafif ticari aracın yolun karşısına geçen 2 yayaya çarptığı ve 3 kişinin yaralandığı kazada, sağlık görevlisi Seydi Mertcan Barçin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
SAĞLIK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Samsun'da kamyonete çarptıktan sonra savrulan hafif ticari aracın yolun karşısına geçen 2 yayaya çarptığı ve 3 kişinin yaralandığı kazada, sağlık görevlisi Seydi Mertcan Barçin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.