Sağlık Çalışanlarıyla İlgili Kanun Teklifinin Görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Başladı - Haberler

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen kanun teklifinin görüşmeleri başladı.Muhalefet milletvekilleri, teklifin aralık ayında geri çekilen düzenlemenin gerisinde olduğu eleştirisini yaptı. Enflasyondaki artışa dikkat çeken CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "1 Aralık 2021 tarihinde düzenleme yasalaşmış olsaydı pratisyen hekim 4 bin 710 lira artış alacakken bugün teklifle getirilen artış yalnızca 1,600 lira" dedi. HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz de "'Enflasyonu düşürdük, döviz 13 liraydı 7 liraya düştü.' Bunu deseydiniz eyvallah. Ama insanlar geçinebilecek bir maaş alamazken, bir tek açıklama yok" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri bugün başladı.

Komisyon AKP Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplandı.

Muhalefet milletvekilleri, usul üzerine yapılan konuşmalarda teklifin tali komisyon raporunun ellerine geç ulaştığı için inceleyemedikleri eleştirisinde bulundu. Usul yönünden yapılan müzakereni ardından teklifin geneli üzerindeki görüşmelerine geçildi.

KUŞOĞLU: YEDİ AYDAN BERİ OLAN GELİŞMELER O RAKAMLARIN EN AZ İKİ MİSLİNE ÇIKARILMASI GEREKTİĞİNİ GÖSTERİYOR

Komisyonun CHP'li üyesi Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, şu eleştirilerde bulundu:

"Konu bundan 7 ay önce gündeme geliyor. Aralık ayında konu ile ilgili olarak yapılan düzenlemede çok farklı rakamlar ortaya çıkıyor. Mesela uzman hekimlerle ilgili olarak ya da pratisyen hekimlerle ilgili olarak çok önemli farlılıklar söz konusu olmuş aralık ayından bugüne kadar. Bu teklifin sadece hekimlerle ilgili getirilmesi doğru değil. Diğer sağlık çalışanlarıyla ilgili olarak da gelmesi gerekiyordu. Bir bütün olarak ele alınması gerekiyordu.

Aralık ayından beri enflasyonda çok önemli artışlar olmuş…Ve rakamları düşürüyoruz…Bir Aralık 2021 tarihinde düzenleme yasalaşmış olsaydı… Pratisyen hekim 4 bin 710 lira artış alacakken bugün üzerinde görüştüğümüz teklifle getirilen artış yalnızca 1,600 lira…Yedi aydan beri olan gelişmeler o rakamların en az iki misline çıkarılması gerektiğini gösteriyor."

İPEKYÜZ: NİÇİN BUNU DAHA FARKLI BİR RAKAMLARA GETİRDİNİZ İNSANLAR GEÇİNEBİLECEK BİR MAAŞ ALAMAZKEN BİR TEK AÇIKLAMA YOK

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, iktidarın sağlık politikalarını eleştirerek, "Öyle bir devrim ki telefon açıyorsunuz üç ay sonraya gün alabiliyorsunuz. Öyle bir devrim ki gidiyorsunuz malzeme yok başka bir hastaneye gönderiliyorsunuz. Öyle bir devrim ki her gün sağlık emekçileri beyaz kod veriyor" dedi. İpekyüz, şöyle devam etti:

"9 Aralık'ta ne oldu da şimdi niye bu değişti. Niye değiştirdiniz. Beş parti mutabık oldu. Sağlık Bakanı kuliste bütün partilerin grup başkanvekilleriyle konuştu 'ne olur bunu çıkartalım.' Hep beraber çıkarttık… Peki niçin bunu daha farklı bir rakamlara getirdiniz. Yani diyebilirdiniz ki 'Enflasyonu düşürdük, döviz 13 liraydı 7 liraya düştü, altın şu kadardı şu kadara düştü.' Bunu deseydiniz eyvallah, çok güzel bir şey yapmışsınız. Ama siz tam tersine hayat pahalılığı olmuş, insanlar geçinebilecek bir maaş alamazken, hekimler yoksulluk sınırının atında, kimi mesleklerde, hemşirelerde, branşlarda açlık sınırının altında maaş alırken bir tek açıklama yok. Sağlıkta 39 tane branş var. Tek konuştuğumuz hekim, diş hekimi."

YILMAZ: TÜRKİYE DE TIP BİLİMİ BİR ÇIKMAZA DOĞRU GİDİYOR VE BU BENİ ÜRKÜTÜYOR

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da şunları söyledi:

"Senenin sonunda bu konuyla ilgili bir teşebbüs yapıldı. Grup başkanları, parti yöneticileri bir araya geldiler. ve daha iyisini yapmak üzere bu teşebbüs geri çekildi. Şimdi önümüze yeni bir şey geliyor, fakat o günkü yapılan çok gerisinde. Türkiye de tıp bilimi bir çıkmaza doğru gidiyor ve bu beni ürkütüyor."

ANKA / Güncel