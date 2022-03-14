Sağlık çalışanlarından eylem

14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanları, taleplerini dile getirmek için İstanbul Tabip Odası, DİSK ve çeşitli sağlık sendikaları İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 500 kişilik grup hastane bahçesindeki yürüyüşün ardından basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, "Bugün 14 Mart Tıp Bayramı, bugünü bayram tadında geçirmemiz gerekirken ne yazık ki, görevdeyiz haklarımız için mücadele ediyoruz" dedi.

"3 GÜNLÜK BİR SESSİZLİK İLAN EDİYORUZ"

Özlem Fidancı, "Bizler pandemi döneminde aylarca evine gidemeyen, hamile eşini yalnız bırakmak zorunda kalan, anne baba diyen çocuğunu kapı arkasından izleyenleriz. Bizler insanların kaçtığı izolasyon alanlarında çalışan fedaileriz. 3 günlük bir sessizlik ilan ediyoruz. 14 Mart Tıp Bayramı'nı bayram gibi kutlayacağımız günlerin ise bir an evvel gelmesini ümit ve şevkle bekliyoruz." şeklinde konuştu.