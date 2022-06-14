Sağlık çalışanlarından 25 günlük yaşam mücadelesini kazanan hastaya doğum günü sürprizi Antalya'nın Alanya ilçesinde çiçek topladığı sırada yüksekten düşerek ağır yaralanan İlknur Uslu, 25 gün yaşam mücadelesi verdiği hastanede doğum gününü kutladı. Antalya'nın Alanya ilçesinde çiçek topladığı sırada yüksekten düşerek ağır yaralanan İlknur Uslu, 25 gün yaşam mücadelesi verdiği hastanede doğum gününü kutladı. İlçede 21 Mayıs 2022'de çiçek topladığı sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralan 17 yaşındaki İlknur Uslu, kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşama tutundu. Yaklaşık 25 günlük yaşam mücadelesini kazanan Uslu'ya hastane doktorları ve çalışanları tarafından 18. yaş günü etkinliği yapıldı. Hasta yatağının çevresini balonlarla süsleyen sağlıkçılar, Uslu ile pastadaki mumu üfleyerek iyi dileklerde bulundu. Uslu ise kendisi için anlamlı olan bir günde hastane doktor ve çalışanlarının sürprizi karşısında şaşırdığını belirterek, tek isteğinin tekrar ayağa kalkarak eski sağlığına kavuşmak olduğunu söyledi. AA / Mustafa Kurt - Güncel Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Antalya Alanya Güncel Haberler

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