Haberler

Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir hastanın yakınları iki sağlık çalışanına saldırdı. Olayın ardından sağlık çalışanlarından biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan M.D. gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki sağlık çalışanını darbeden şüpheli gözaltına alındı.

Türkeli Mahallesi'ndeki düğün salonunda dün çıkan silahlı kavgada yaralanmasının ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan Özçelik'in (24) yakını M.D. acil serviste görevli sağlık çalışanlarına saldırdı.

İki sağlık çalışanını darbeden şüpheliye, güvenlik görevlileri müdahale etti.

Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine gözaltına alına M.D, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan zanlının sağlık çalışanlarından birine yumruk atması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Bir hemşire arkadaşımızın omzu çıkmıştır"

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Sağlıkta şiddetin son bulması için gereken önlemlerin alınması gerektiğini belirten Nennioğlu, "Yaralı hastanın yakınları, hemşire arkadaşımıza doğrudan saldırıda bulunmuştur. Kavgayı ayırmaya çalışan bir diğer hemşire arkadaşımızın omzu çıkmıştır. Hasta resüsitasyon odasına alındıktan sonra da yakınları içeri girmeye çalışmış, bu esnada güvenlik personeli ile resüsitasyon kapısı önünde arbede yaşanmıştır." diye konuştu.

Nennioğlu, Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve Kozan Devlet Hastanesi Başhekimliğinin gerekli işlemleri başlattığını ve süreci yakından takip ettiğini sözlerine ekledi.

Türkeli Mahallesi'ndeki düğün salonunda dün çıkan silahlı kavgada yaralanarak Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan Özçelik, daha sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabaha karşı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
CHP, yeni yönetim seçilene kadar İstanbul İl Başkanlığı'nı kapatma kararı aldı

CHP'den İstanbul İl Başkanlığı için sürpriz karar
Gürsel Tekin, protestolar sürerken CHP İl Başkanlığı binasına girdi

Gürsel Tekin binaya girdi
Özel'in yardımcısından Gürsel Tekin'e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi?

Masayı yumruklayarak sordu, kayyum Gürsel Tekin dondu kaldı
Futbolseverlere müjde! Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı ücretsiz

Futbolseverlere müjde! Milli takımın maçı ücretsiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönemin ünlü mankeni köyüne döndü! Doğayla iç içe yeni hayat

Bir dönemin ünlü ismi köyüne döndü! Doğayla iç içe yeni hayat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.