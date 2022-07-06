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Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak

KONYA'da, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) yarın Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

KONYA'da, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) yarın Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

SAĞLIK-SEN'den yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanları olarak tüm Türkiye'de iş bırakıyoruz. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesi nedeniyle Sağlık-Sen olarak 7 Temmuz'da tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakıyoruz" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Ekrem Karakaya Türkiye Konya Güncel Haberler

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