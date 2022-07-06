Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak KONYA'da, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) yarın Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. KONYA'da, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesinin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (SAĞLIK-SEN) yarın Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı. SAĞLIK-SEN'den yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanları olarak tüm Türkiye'de iş bırakıyoruz. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında canice katledilmesi nedeniyle Sağlık-Sen olarak 7 Temmuz'da tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında iş bırakıyoruz" denildi. Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel Ekrem Karakaya Türkiye Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sağlık çalışanları yarın iş bırakacak - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.