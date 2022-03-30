Sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Çanlı - Güncel
 - Güncelleme:

Sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturulduKIRKLARELİ Kırklareli'nde sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu.

KIRKLARELİ (İHA) - Sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu

KIRKLARELİ Kırklareli'nde sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu.

Korona virüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları için Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğünce hatıra ormanı oluşturuldu. Erikler köyü yakınlarında oluşturulan hatıra ormanına sağlık çalışanları 400 adet fidan dikti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit oluşturulan hatıra ormanıyla pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını andıklarını belirterek, "Bizim için manidar bir etkinlik. Pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık ordusunda çalışan arkadaşlarımızı anıyoruz diktiğimiz ağaçla. Pandemi döneminde gayret gösteren tüm çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu

Sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu

Sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü, Koronavirüs, Kırklareli, Pandemi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title