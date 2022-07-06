Sağlık Çalışanları, Doktor Ekrem Karakaya'nın Öldürülmesinin Ardından İki Gün Süreyle İş Bırakacak: 'Giderlerle Gitsinler' Diyenlere Sesleniyoruz.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından 7-8 Temmuz günlerinde iş bırakacaklarını duyurdu. TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, "Dün bize 'Giderlerse gitsinler' diyenlere sesleniyoruz. Bugün bir meslektaşımız sonsuzluğa gitti. Siz de sorumlusunuz. 7-8 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde iş bırakıyoruz" dedi. TTB Merkez Konsey üyesi Kazım Doğan Eroğulları; "Sayın Bakan, Ekrem Karakaya'nın çocuklarına, annesi ve babasına ne diyecek acaba? 'Önlemek için tweet attım', mı diyecek?" diye konuştu.

TTB, Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. TTB Merkez Konsey İkinci Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, şu açıklamayı yaptı:

"Üzgünüz, öfkeliyiz, sorumlulardan hesap soracağız. TTB olarak, bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında defalarca iktidarı uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık.

Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifini önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi.

Bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak; sorun, bireylere indirgendi. Bugün bu yaklaşımın yıkıcı sonucu ile yeniden karşılaştık. Ülkede artan şiddet iklimi bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmak ile kalmamış, maalesef can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit eder hale gelmiştir. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmakta. Bu durum bizlerin hedef olmasına neden olmakta, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir.

Dün bize 'Giderlerse gitsinler' diyenlere sesleniyoruz. Bugün bir meslektaşımız sonsuzluğa gitti. Siz de sorumlusunuz. Dr. Ekrem Karakaya'nın katledildiği bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz. Şiddet karşısında hekimlerin, sağlık çalışanlarının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır.

Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur. Bu sorun çözüme niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Bizler bu konuda yaşam hakkımızı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için gücümüzü her yerde göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.

Öncelikle 7-8 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Tüm üyelerimizle, tüm sağlık emek ve meslek örgütleriyle ve de tüm sağlık emekçileriyle yarın sağlık kurumlarımızın ve sağlık müdürlüklerinin önünde olacağımız, tepkilerimiz haykıracağımızı ifade ediyoruz."

"GİDERLERSE GİTSİNLER' DENİLEN ORTAMDA MESLEKTAŞIMIZI KAYBETTİK"

Merkez Konsey üyesi Kazım Doğan Eroğulları, sağlıkta şiddetin sebeplerini ve sorumlularını bildiklerini kaydederek, "Onu alan, o silahı ateşleyen kadar bu sistemdir aynı zamanda.

Sayın Bakan, sevgili Ekrem Karakaya'nın çocuklarına, annesi ve babasına ne diyecek acaba? Ben merak ediyorum. 'Önlemek için tweet attım' mı diyecek? Sağlıkta şiddeti sulandırılmış, ciddiyetsiz yasalarla önlemeye çalıştım, daha ne yapaydım; mı diyecek? Hekimliğin değersizleştirildiği, 'Giderlerse gitsinler' denildiği bir ortamda bir meslektaşımızı daha kaybettik. Biz asla bu karanlığa teslim olmayacağız, bu şiddeti kabul etmeyeceğiz. Güvenli alanlarda çalışacak şartlara ulaşana kadar mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Merkez Konsey üyesi Nursel Şahin, hekimlerin güvenceli çalışma ortamı istediğini kaydederek, "Bir toplumda kendisine sağlık hizmeti sunanlara yani şifacılarına neden saldırıldığı kabul edilemez. Ama biz suçlunun kim olduğunu biliyoruz. Hekimi ucuz işgücü olarak gören, hizmet sunumunda kendisine çeşitli engeller çıkartılan, randevularda hastanelerde koşan hastalarımız, hor görülen hekimlerimiz, memleketten kovulan ve özelleştirme karşısında yalnızlaştırılan hekimlerimiz ancak birlikte hareket ederek güç alacaklar" dedi.

SES, HEKİMSEN VE GENEL SAĞLIK İŞ'TEN AÇIKLAMA

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın sosyal medya hesabından; "Öfkeliyiz! Sağlıkta şiddete karşı tüm Türkiye'de ayaktayız! Yarın hizmet üretmek yerine tüm sağlık kurumları önünde protesto eylemleri gerçekleştiriyoruz. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz" açıklaması yapıldı. HekimSen de sosyal medya hesabından 7-8 Temmuz'ta tüm Türkiye'de iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Genel Sağlık İş ise yaptığı yazılı açıklamada, "Kaygımız büyüktür. ya bir gün sıra bana da gelirse, endişesi tüm sağlık çalışanlarını çevrelemektedir. Halkın sağlığı için görevlendirdiği memuru korumakla yükümlü siyasi iktidar bir canın daha hayattan koparılmasını sadece izlemiştir" açıklaması iş bırakma eylemini desteklediklerini duyurdu.

ANKA / Güncel