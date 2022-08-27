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Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını "bu ay bitmeden" öğrenecek

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Sağlık çalışanları alacakları teşvik miktarını 'bu ay bitmeden' öğrenecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik miktarlarını bu ay sonunda öğreneceklerini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik miktarlarını bu ay sonunda öğreneceklerini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Her sağlık çalışanı ne kadar teşvik alacağını ay bitmeden görecek. Maksimum 4 sayılı gün, çabuk geçer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

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