Sağlık çalışanın burnunu kıran korona hastası tahliye oldu

ÜMRANİYE Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz ay sağlık çalışanı Mustafa Yaşar'ın burnunu kırdığı gerekçesiyle yargılanan, olay tarihinde korona hastası olan Hakan Coşkun, tutuklu geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Hakan Coşkun SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada müşteki Mustafa Yaşar ve taraf avukatları da hazır bulundu. Sanık Hasan Coşkun olay günü ağır geçirdiği korona hastalığının, ikinci günü olduğunu söyledi. Sağlık ekiplerince Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü belirten Coşkun, "Doktor muayene ettikten sonra yan tarafa geçmemi, kan alacağını söyledi. Yan tarafa geçtiğimde müşteki olan hemşire uyuyordu. Uyandırdım. Uykudan uyandığı için tedirgin bir hali vardı. Sedyeye uzanmamı istedi. Kalçadan iğne yaparken çok şiddeti bir şekilde batırdı. İğnenin girişine ve çıkışını ağır şekilde hissettim. Yerimden kalkamadım" dedi.

"PANİKLEYEREK KAFA ATTIM"

Hemşire Mustafa Yaşar'ın sedyeden kalkmasına da yardımcı olmadığını iddia eden Coşkun, 'Kalksana seni bekliyorum' diye sert bir şekilde söylendiğini öne sürdü. Coşkun "Ben de 'Sizin eliniz çok ağır size kan aldırmak istemiyorum' dedim. Bunun üzerine 'Nereye gidersen git' dedi. Odadan çıkıp kendisini şikayet etmeye giderken arkamdan geldi. Orada bulunan görevliye hemşirenin adını sorunca, 'Sanane lan' diyerek küfür etti. Üzerime yürümeye başlayınca ben de panikleyerek kafa attım" dedi.

"YÜZÜME KAFAYLA VURDU VE TAZI GİBİ KAÇTI"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel