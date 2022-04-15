Sağlık çalışanı, kendisini tehdit eden hasta yakınıyla "kitap bağışı" şartıyla uzlaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık çalışanı, kendisini tehdit eden hasta yakınıyla "kitap bağışı" şartıyla uzlaştı

AA - Ufuk Ertop - Güncel
 - Güncelleme:
Sağlık çalışanı, kendisini tehdit eden hasta yakınıyla 'kitap bağışı' şartıyla uzlaştı

Kırklareli'nde bir sağlık çalışanı, kendisini tehdit eden hasta yakınıyla okula kitap bağışlaması karşılığında uzlaştı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir sağlık çalışanı, kendisini tehdit eden hasta yakınıyla okula kitap bağışlaması karşılığında uzlaştı.

Alınan bilgiye göre, hasta yakını A.G, bir anlaşmazlık nedeniyle Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tıbbi sekreter S.B'yi tehdit etti.

S.B'nin şikayetçi olması üzerine şüpheli A.G gözaltına alınıp polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında söz konusu tehdit suçlaması uzlaşmaya tabi olması dolayısıyla dosya, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede taraflardan müşteki sağlık çalışanı, şüphelinin çoğunlukla dezavantajlı öğrencilerin eğitim gördüğü Vali Faik Üstün İlkokulunun kütüphanesine 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin yararlanabileceği nitelikte 20 kitap bağışında bulunmasını istedi.

Şüpheli A.G. de uzlaşma kapsamında, okulun kütüphanesine kitap bağışladı.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kırklareli, Araştırma, Polis, Kitap, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title