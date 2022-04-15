Sağlık çalışanı, kendisini tehdit eden hasta yakınıyla 'kitap bağışı' şartıyla uzlaştı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir sağlık çalışanı, kendisini tehdit eden hasta yakınıyla okula kitap bağışlaması karşılığında uzlaştı.

Alınan bilgiye göre, hasta yakını A.G, bir anlaşmazlık nedeniyle Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tıbbi sekreter S.B'yi tehdit etti.

S.B'nin şikayetçi olması üzerine şüpheli A.G gözaltına alınıp polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında söz konusu tehdit suçlaması uzlaşmaya tabi olması dolayısıyla dosya, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede taraflardan müşteki sağlık çalışanı, şüphelinin çoğunlukla dezavantajlı öğrencilerin eğitim gördüğü Vali Faik Üstün İlkokulunun kütüphanesine 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin yararlanabileceği nitelikte 20 kitap bağışında bulunmasını istedi.

Şüpheli A.G. de uzlaşma kapsamında, okulun kütüphanesine kitap bağışladı.