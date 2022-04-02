SAĞLIK ÇALIŞANI BÜŞRA, TERK EDİLMİŞ BEBEĞİN SÜT ANNESİ OLDU

PENDİK'te terk edilmiş bebek vakasına giden 14 aylık bebeği olan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, kız bebeği ambulansın içinde emzirdi. Bebeğin süt annesi olan Durmaz, ertesi gün de hastaneye giderek bebekle ilgilendi ve kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Büşra Durmaz, terk edilmiş bebeğe Nisa Mihriban adını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ATT Büşra ve süt kızı videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel, Haberler