Sağlık Bütçesi Yetersiz, Aile Hekimliği Sürdürülemez Durumda

Güncelleme:
Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, 2026 yılı bütçesindeki koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan kaynağın yetersiz olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarına yapılacak zammın da ciddi oranda düştüğünü açıkladı. Aile Hekimliği sisteminin sürdürülemez bir noktaya geldiğini vurguladı.

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, 2026 yılı bütçesinde koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan kaynağın yetersiz olduğunu ve Aile Hekimliği sisteminin sürdürülemez bir noktaya geldiğini söyledi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Mehlepçi 2026'da sağlık çalışanlarına yapılacak zammın yüzde 11 seviyesine gerilediğini belirterek Aile Hekimliği sisteminin sürdürülemez bir noktaya geldiğini söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan kaynağın komik seviyede kaldığına işaret eden Mehlepçi, bu bütçeden personel maaşları çıkarıldığında, Türkiye'de yaşayan kişi başına doğrudan koruyucu sağlık hizmetleri programına sadece 2.476 TL ayrıldığını söyledi.

Mehlepçi bu rakamla rahim ağzı kanserinden koruyan HPV aşısının tek bir dozunun bile karşılanamadığını ifade ederek "Aralık ayında temin edileceği açıklanan HPV aşıları hala sağlanamamıştır; mevcut bütçe ile sağlanması da pek mümkün görünmemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Yıllık enflasyonun yüzde 80, bütçenin de TL bazında yüzde 76 arttığı ortamda sağlık çalışanlarına reva görülen yüzde 11 zammın komedi olduğunu belirten Dr. Mehlepçi, Aile Hekimliği sisteminin sürdürülemez bir noktaya geldiğini açıkladı. Sağlık bütçesindeki yüzde 67'lik artışa rağmen çalışanlara yapılacak zam oranındaki düşüşe dikkat çeken Dr. Mehlepçi, bu durumun özellikle aile hekimliği çalışanları üzerinde hem mali hem de idari açıdan giderek ağırlaşan bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Deprem bölgesindeki yatırımlara da dikkat çeken Dr. Mehlepçi bölgede sağlık altyapısının güçlendirilmediğine işaret etti ve "Deprem bölgesinde 350 bin konut teslim edildiği açıklansa da en az 10 milyon kişinin yaşadığı bu alanlarda bugüne kadar sadece 2 ASM yapıldı" dedi.

Sağlık Bakanlığının ortalama birim nüfusunu düşük göstermek amacıyla sahte birimler açarak Maliye'den kaynak aktardığı iddiasında da bulunan Dr. Mehlepçi "Bakanlığın kağıt üzerinde "sıfır nüfuslu" yaklaşık 2.500 sahte birim açtığı ifade edilmektedir. Bu birimler üzerinden Maliye'den bütçe alınmakta; ancak kaynak aile hekimliğine aktarılmak yerine Bakanlığın döner sermayesinde kullanılmaktadır" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
