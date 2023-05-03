Sağlık Bilimleri Üniversitesinde 'Validebağ Araştırma Parkı' açıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) "Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Validebağ Araştırma Parkı" törenle açıldı.

Açılışta konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Sebahattin Aydın, laboratuvarın genel çerçevesine dikkati çekerek, "Medikal biyoteknoloji, doku mühendisliği, biyomalzeme, gıda teknolojileri, ileri analitik teknolojiler gibi çok çeşitli alanlarda analiz laboratuvarlarımız var. Türk tıbbı aslında klinisyen olarak dünyada sesini duyurmuş ve açıkçası marka olarak tescil ettirmiş bir tıptır. Biz hekimler bu anlamda iftihar edebiliriz." dedi.

Aydın, aynı şekilde bilim adamı, araştırmacı doktor kimliğiyle bakıldığında arzu ettikleri seviyede olmadıklarını ifade ederek, son dönemde tıp fakülteleri başta olmak üzere sağlıkla ilgili alanlarda çalışan üniversitelerin bilimsel araştırmalara büyük önem verdiklerini ve güzel çıktılar alındığını söyledi.

Her başlangıcın son derece önemli olduğunu dile getiren Aydın, "Özellikle üniversite sınavlarında filtreleyerek, eleyerek tıp ve mühendislik alanlarına aldığımız insanlarımızın araştırma ortamlarını iyi oluşturmazsak yurt dışına kaçırıyoruz. Bu doğal bir süreç. Onların burada araştırmalara imza atacağı ekosistemi oluşturmak zorundayız." diye konuştu.

"24 saat kesintisiz destek"

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de yeni bir üniversite olmalarına rağmen yapılan araştırmalarda çalışmalarıyla öne çıktıklarını söyledi.

Validebağ Araştırma Parkı'nda yürütülecek çalışmalara dikkati çeken Prof. Dr. Erdöl, "Amacımız, öncelikle eğitim hastanelerimiz ve tüm kamu hastanelerimizin, özel hastanelerimizin, üniversitelerimizin, ilaç sektörü başta olmak üzere özel sektörün bu kapıyı 24 saat açık görmeleri." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erdöl, burada yapılamayacak herhangi bir çalışmanın olmadığını dile getirerek, dünyanın en büyük üniversiteleriyle yarışabilecek kapasitede bir laboratuvarları olduğunu bildirdi.

Açılışın ardından katılımcılar merkezi gezdi.