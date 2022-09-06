Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektöründen Vali Kılıç'a ziyaret Güncel Haberler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Rektör Erdöl, Bolu Valisi Kılıç'a ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kılıç, Rektör Erdöl'e teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Zafer Göder Cevdet Erdöl Rektör Bolu Güncel Haberler

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