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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektöründen Vali Kılıç'a ziyaret

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektöründen Vali Kılıç'a ziyaret

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Bolu Valisi Erkan Kılıç'ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Rektör Erdöl, Bolu Valisi Kılıç'a ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kılıç, Rektör Erdöl'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

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