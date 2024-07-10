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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde çıkan yangında tarihi bina zarar gördü

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatı katında çıkan yangın sonucunda tarihi bina zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binanın kubbesi alevlerin etkisiyle düşerek parçalandı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (SBÜ) çatı katında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, tarihi binanın kubbesi alevlerin etkisiyle düşerek parçalandı.

Üsküdar Selimiye Tıbbiye Caddesi'nde bulunan üniversitenin tarihi binasının çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında alevlerin etkisiyle binanın kubbesi zemine düştü.

Ekipler, parçalara ayrılarak yanmaya devam eden kubbedeki alevleri söndürdü.

Yangının söndürülmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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