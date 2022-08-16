Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 'Dünya Üniversiteleri' sıralamasında ilk 600'e girdi

2015 yılında kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, uluslararası derecelendirme kuruluşu "Shangai Ranking Consultancy" tarafından yapılan 2022 yılı Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasında (ARWU) ilk 600 üniversite arasında yer aldı.

Şangay Klasmanı (ShangaiRanking), her yıl dünya üniversitelerinin akademik başarısını ölçü alarak sıralıyor. Toplamda 2 bin 500'den fazla üniversite sıralanıyor fakat en iyi bin üniversite liste halinde yayımlanıyor. Bu yıl, akademik başarı sıralaması kriterlerine göre dünyanın en iyi bin üniversitesi listede yerini aldı. 2022 Şangay Klasmanı'nda sıralanan üniversitelerde ilk binde toplam 11 Türk üniversitesi bulunuyor.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ŞANGAY KLASMANI LİSTESİNDE

Shanghai Ranking Consultancy tarafından hazırlanan listede, Türkiye'den 401. sırada İstanbul Üniversitesi; 601. sırada Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi; 801. sırada Ankara Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi; 901. sırada Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer aldı.

AKADEMİK BAŞARI SIRALAMASININ BELİRLENMESİNDE BİRÇOK KRİTER GÖZETİLİYOR

Bağımsız bir kuruluş olan ShanghaiRanking, Nobel ödüllü, Fields madalyası, yüksek atıf alan araştırmacıları ya da Nature ve Science dergisinde yayımlanan makaleleri olan her üniversiteyi sıralamaya dahil ediyor. Listeye ayrıca Science Citation Index-Expanded (SCIE) ve Social Science Citation Index (SSCI) tarafından indekslenen önemli sayıda makalesi olan üniversiteler de dahil ediliyor. Sıralama çeşitli kriterlere göre belirleniyor. Buna göre, akademik personel sayısı, Clarivate tarafından seçilen yüksek atıf alan araştırmacı sayısı, eğitimin ve fakültenin kalitesi, araştırmaların verimliliği, kişi başına performans değerlendiriliyor.

"ONUR VE GURUR DUYUYORUM"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "2015 yılında kurulan ve 2016 yılında eğitime başlayan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Rektörü olarak her yıl dünya üniversitelerinin akademik başarısının ölçü alınarak sıralandığı Shangai Ranking Consultancy klasmanında dünyanın saygın üniversiteleri arasına 601-700'den girmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

"Üretken akademik anlayışın geçmişten geleceğe iliklenen köprüsü Sağlık Bilimleri Üniversitesi taze bir soluk olarak eğitim hayatına yeni başlamış olmasına rağmen dünya çapında köklü üniversitelerle yarışır hale gelmiştir" diyen Prof. Dr. Erdöl şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki bir sonraki sıralamada ilk 100 sıralamasında yer bulacağız. Yeter mi, yetmez. Hedef ilk 100 ama o da şimdilik! Bu başarı geçmişiyle geleceğe yürüyen büyük bir birikimin ürünüdür. Bu başarı aile ruhu ile birbirine kenetlenmiş asil ve azimli kadromuzun başarısıdır. Bu bir başlangıç ve biz hedeflerimize çok yakınız hamdolsun Tüm kadrolarıyla ilim ve bilim yolunda hadimiyete adanmış üniversitemizin elde ettiği başarılardan onur ve gurur duymaktayım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daimiyet ve kaimiyet ile çalışmalarımız ve başarılarımız devam edecektir."