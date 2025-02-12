Sağlık Bakanlığında Tütünle Mücadele Çalıştayı düzenlendi

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, "Pasif içiciler, farkına varmadan tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına maruz kalıyor. Bu süreci iyi yönetmek ve etkili önlemler almak zorundayız." dedi.

Birinci, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele Çalıştayı'nda dünyada yaklaşık 1,3 milyar tütün kullanıcısı bulunduğunu, bunların yüzde 80'inin orta ve düşük gelirli ülkelerde yaşadığını söyledi.

Bu ülkelerde kronik hastalıkların hızla arttığını ifade eden Birinci, tütün ve tütün ürünlerine karşı verilen mücadelede aktif rol alınmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Sektör, her gün yeni ve farklı ürünlerle karşımıza çıkıyor ve bunları masum gibi göstererek zararlarını gizlemeye çalışıyor. Bu yüzden hangi ürün olursa olsun, zararlarının küçümsenmesine izin vermemeli ve toplum içinde yayılmasını engellemeliyiz." diye konuştu.

Birinci, tütünle mücadelede iletişim kampanyalarının iyi yönetilmesi, mücadelenin bilimsel, akademik ve bürokratik yönleriyle desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı da bu konuda gerekli adımları atmalı. Toplumu bu konuda bilinçlendirmek ve aileleri sürece dahil etmek büyük önem taşıyor. Gençlerin bu konuda daha net bilgilendirilmesi ve kendi geleceklerine dair bilinçli kararlar alabilmesi için etkili projeler geliştirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun aldığı ciddi kararlar bulunduğunu ifade eden Birinci, bu kararları uygulamak ve dünyadaki yeni yaklaşımlara karşı da proaktif politikalar geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Birinci, medya ve diğer paydaşların sürece katkı sağlamasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toplumun bakış açısını değiştirmeli ve mücadelede insanların bilinçli olmasını sağlamalıyız. Masum görünen bu ürünlerin ciddi sağlık problemlerine yol açtığını biliyoruz ve ne yazık ki bu sektör hız kesmeden ilerliyor. Teknoloji, insan hayatını kolaylaştırdığı gibi yanlış yönetildiğinde büyük sorunlara da yol açabiliyor. Eğer gerekli önlemleri almazsak ve yeterince teknik bilgiyle yaklaşmazsak, bu teknolojilerin yıkıcı etkileriyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu süreci yönetmek uzun ve zorlu bir yolculuk."

Tütünle mücadelede 2004'ten itibaren çok yoğun çalışmalar yürütüldüğünü anımsatan Birinci, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıllarda tütünle mücadelede çok daha sert ve güçlü adımlar atılacağını düşünüyorum. Çalışmalarımıza katkı sağlayan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah bu toplantıdan çok iyi sonuçlar çıkar ve geleceğe daha sağlıklı bir ortam bırakabiliriz. Pasif içiciler, farkına varmadan tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına maruz kalıyor. Bu süreci iyi yönetmek ve etkili önlemler almak zorundayız."

"Elektronik sigara kullanımı gençlerde nikotin bağımlılığını artırıyor"

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede yeni bir dönemin başlatılacağını, bilimsel veriler ışığında oluşturulacak etkili politikalarla sürece toplumun her kesiminin dahil edileceğini söyledi.

Tütün bağımlılığının yalnızca bireylerin sağlığını değil toplumun tamamını etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Atak, bunun, yalnızca kişisel bir tercih olmadığını, gelecek nesillerin sağlığını, ekonomik kalkınmayı ve çevresel sürdürülebilirliği ilgilendiren ve küresel mücadele gerektiren bir konu olduğunu belirtti.

Atak, dünyada yaklaşık 1,3 milyar tütün ve tütün ürünü kullanıcısının bulunduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde ise tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Kanser, solunum yolu hastalıkları, kalp-damar hastalıkları ve inme gibi ciddi sağlık problemleri, tütün kullanımının en büyük sonuçları arasında yer almaktadır. Ancak bu sadece sağlık açısından değil, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla da önemli bir meseledir. Tütün bağımlılığı, bireylerin sağlık harcamalarını artırarak sağlık sistemleri üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır." diye konuştu.

Tütün endüstrisinin özellikle gençleri ve çocukları hedef alarak bağımlılık döngüsünü sürdürmeye çalıştığını işaret eden Atak, şunları kaydetti:

"Son yıllarda, elektronik sigaralar gibi yeni nesil tütün ve nikotin ürünleri, tütün endüstrisi tarafından sigara bırakma aracı gibi pazarlansa da aslında bağımlılığı yaygınlaştırmak için tasarlanmış yeni tuzaklardır. Yapılan bilimsel araştırmalar, elektronik sigara kullanımının gençlerde nikotin bağımlılığını artırdığını ve geleneksel sigaraya başlama oranlarını yükselttiğini göstermektedir."

"Tütünle mücadelede yeni bir döneme giriyoruz"

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol da bugün ortaya konulan tütünle mücadeledeki yeni heyecanın 2004'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve vizyonuyla büyük destekle başladığını ve kesintisiz şekilde devam ettiğini söyledi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında çalışmalarını sürdürdüğünü anımsatan Demirkol, şu bilgileri verdi:

"Sayın Bakan'ımız Kemal Memişoğlu'nun ortaya koyduğu vizyon ve enerjiyle tütünle mücadelede yeni bir döneme giriyoruz. 2023 yılı itibarıyla Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulumuzun belirlediği tütünle mücadele eylem planı çerçevesinde, bu yılki çalıştayımızı Sağlığı Geliştirme Genel Müdürlüğümüz ile birlikte düzenlemekteyiz. Mücadelemize yeni bir ivme kazandıracak bu toplantının ve çalıştayın raporlarını büyük bir heyecanla bekliyoruz."

Tütünle Mücadele Programı Çalıştayı'nda, 81 ilin halk sağlığı başkanı ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler de yer aldı.